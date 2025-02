Papa a voluntários de Porto Rico: levar esperança a quem sofre, sem fazer distinção

“Neste Ano Santo, desejo agradecer porque vocês são motivo de esperança para tantas pessoas que sofrem e estão desanimadas, pessoas que, por meio das suas obras, sentem que Deus as acaricia e consola no seu sofrimento”, disse o Papa à delegação da Fundação Gaudium et Spes, com sede em Porto Rico, que foi recebida na manhã desta sexta-feira (14/02). Os voluntários trabalham com projetos ao redor do mundo principalmente visando a erradicação da pobreza infantil.

Andressa Collet - Vatican News

Antes de ser internado no Hospital Agostino Gemelli, em Roma, para continuar o tratamento da bronquite, o Papa Francisco recebeu uma delegação de Porto Rico no Vaticano na manhã desta sexta-feira (14/02). As cerca de 80 pessoas representam a Fundação Gaudium et Spes, com sede em Porto Rico, que se dedica ao financiamento de projetos de assistência social e preservação cultural que beneficiem as comunidades mais vulneráveis com foco na erradicação da pobreza infantil tanto na ilha caribenha como em outras partes do mundo. Um trabalho desenvolvido em estreita colaboração com líderes locais e religiosos, reconhecido pelo próprio Papa, que agradeceu em especial a missão "em favor dos mais pobres, seguindo os ensinamentos da constituição conciliar da qual vocês tiraram o nome e que honram com as suas ações", disse ele, recordando uma das quatro constituições do Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes (Alegria e Esperança), que apresenta a missão da Igreja no mundo contemporâneo.

"Nesse sentido, a Fundação e as suas obras tornam esse documento atual, o que coincide com o espírito sinodal da Igreja, onde todos nós estamos unidos em Cristo, formando uma fraternidade universal, como membros do seu Corpo", disse o Papa em discurso. E essa união se realiza por meio do Espírito Santo, "que é Amor, e se manifesta na solidariedade, especialmente com aqueles que mais sofrem":

"Esse permanecer em Cristo nos torna família, irmãos, com a mesma dignidade. E o alimento dessa família, que se reúne para comer juntos aos domingos na missa, é a Eucaristia. Formamos um só corpo, porque comemos o mesmo pão. É o alimento espiritual que é servido a todos igualmente e nos faz viver em comunhão com Deus e com os nossos irmãos."

Essa força do Espírito Santo, finalizou o Papa Francisco em discurso aos membros da Fundação Gaudium et Spes, nos leva "a ser instrumentos do amor de Deus que quer alcançar todos os homens, sem distinção":

“Portanto, neste Ano Santo, desejo agradecer-lhes porque vocês são motivo de esperança para tantas pessoas que sofrem e estão desanimadas, pessoas que, por meio das suas obras, sentem que Deus as acaricia e consola no seu sofrimento.”

A audiência foi realizada na Casa Santa Marta, no Vaticano