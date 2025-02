Papa no Gemelli: exames revelam infecção polimicrobiana

Estátua de São João Paulo II diante da Policlínica Gemelli (AFP or licensors)

A Sala de Imprensa da Santa Sé traz uma atualização sobre o estado de saúde do Pontífice hospitalizado na Policlínica Romana: “Todos os exames realizados até o momento são indicativos de um quadro clínico complexo que exigirá internação hospitalar adequada.”

Salvatore Cernuzio - Cidade do Vaticano

"Os resultados dos exames realizados nos últimos dias e nesta segunda-feira demonstraram uma infecção polimicrobiana do trato respiratório, o que levou a uma nova modificação da terapia. Todos os exames realizados até o momento são indicativos de um quadro clínico complexo que exigirá internação hospitalar adequada."

Prosseguem os tratamentos

Em sua terceira noite passada no hospital, o Santo Padre “descansou bem, teve uma noite tranquila e esta manhã tomou café da manhã como nos dias anteriores”, dedicando-se também à leitura de alguns jornais, explicou nesta segunda-feira o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé aos jornalistas. “Os tratamentos prosseguem naturalmente", precisou Matteo Bruni, e mais informações do ponto de vista médico são esperadas para esta tarde, provavelmente depois das 17h.

O Pontífice permanece, portanto, "sob monitoramento hospitalar", reiterou o porta-voz vaticano, informando - em resposta às perguntas dos jornalistas - que no momento não há previsão sobre sua alta hospitalar e que para o Papa é prescrita e a regra de "repouso absoluto" determinado pelos médicos. Motivo pelo qual, às 12h do domingo, ele não pôde conduzir – pela primeira vez – a oração dominical do Angelus.

Cancelada Audiência Geral de quarta-feira

Também foi informado que devido à hospitalização do Santo Padre, a Audiência Geral da próxima quarta-feira, 19 de fevereiro, foi cancelada.