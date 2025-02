O Papa: não nascemos para matar, oremos e façamos penitência pela paz

Na Audiência Geral desta quarta-feira (12/11), mais um veemente apelo de Francisco em favor da paz, lembrando que a guerra é sempre uma derrota, com um pensamento particular voltado para a Ucrânia, Oriente Médio, Mianmar, República Democrática do Congo e Sudão do Sul. O Pontífice ressalta que não nascemos para matar, mas para fazer os povos crescer e pede que oremos e façamos penitência pela paz

Raimundo de Lima – Vatican News

No final da Audiência Geral desta quarta-feira, 12 de fevereiro, realizada na Sala Paulo VI, no Vaticano, no habitual encontro semanal do Santo Padre com os fiéis e peregrinos, Francisco, falando aos de língua italiana, voltou novamente seu pensamento para aquelas situações de conflito que afligem várias partes do mundo, lembrando pela enésima vez que a guerra é sempre uma derrota. Ainda em suas palavras, um pensamento particular voltado para a Ucrânia, Oriente Médio, Mianmar, Kivu do Norte - na República Democrática do Congo e para o Sudão do Sul.

Oração e penitência em favor da paz

Papa foi enfático ao lembrar que não nascemos para matar, pedindo orações diárias e penitência pela paz. Ouçamos as suas palavras em seu enésimo e premente apelo em favor da paz para todos os povos que vivem em situação de conflito:

“Penso em tantos países que estão em guerra. Irmãs e irmãos, oremos pela paz. Façamos o máximo possível pela paz. Não se esqueçam de que a guerra é uma derrota. Sempre. Não nascemos para matar, mas para fazer os povos crescer. Que possamos encontrar caminhos de paz. Por favor, em suas orações diárias, peçam pela paz. A atormentada Ucrânia... como ela sofre. Pensem tamnbém na Palestina, em Israel, em Mianmar, em Kivu do Norte, no Sudão do Sul. Tantos países em guerra. Por favor, oremos pela paz. Façamos penitência pela paz.”