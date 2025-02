Papa e a guerra na Ucrânia: aniversário doloroso e vergonhoso para a humanidade

A Sala de Imprensa da Santa Sé divulgou o texto do Angelus entregue pelo Papa Francisco, ainda hospitalizado no Gemelli. Por ocasião do terceiro aniversário do início da invasão da Ucrânia pela Rússia, ele renova sua "proximidade ao martirizado povo ucraniano" e invoca orações pelos outros países em guerra. Francisco também saúda os participantes do Jubileu dos Diáconos e agradece os profissionais da saúde que trabalham no Gemelli.

Francesca Sabatinelli – Cidade do Vaticano

O Angelus dominical voltou a ser a ocasião para o Papa Francisco fazer um agradecimento a todos aqueles que lhe têm demonstrado afeto nestes dias, acompanhando sua hospitalização no Gemelli com orações.

No texto distribuído pela Sala de Imprensa da Santa Sé, seu pensamento, assim como ocorreu no Angelus do último domingo, 16 de fevereiro, dirige-se a todos os profissionais de saúde que o assistem:

De minha parte, continuo confiante a internação na Policlínica Gemelli, realizando os tratamentos necessários; e também o repouso faz parte da terapia! Agradeço de coração aos médicos e ao profissionais de saúde deste Hospital pela atenção que me dispensam e pela dedicação com que prestam seu serviço aos doentes.

Entre as muitas demonstrações de carinho recebidas nestes dias, Francisco faz particular referência àquelas das crianças:

Nestes dias recebi muitas mensagens de afeto e fiquei particularmente tocado pelas cartas e pelos desenhos das crianças. Obrigada por essa proximidade e pelas orações de conforto que recebi do mundo inteiro! Confio todos à intercessão de Maria e peço que rezem por mim.

Desenho enviado ao Papa por criança internada no setor de Oncologia do Gemelli

A saudação aos participantes do Jubileu dos Diáconos

O Papa dirigiu então a sua saudação aos candidatos ao diaconato e a todos os participantes do Jubileu dos Diáconos, realizado nestes dias no Vaticano, e que na manhã deste domingo participaram na Basílica de São Pedro da Missa presidida, por delegação do Papa, por dom Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, que leu a homilia preparada pelo Pontífice. A todos eles, portanto, chega o convite do Pontífice a seguirem o caminho do amor no exercício do seu apostolado.

Caros irmãos diáconos, vocês se dedicam ao anúncio da Palavra e ao serviço da caridade; desempenhem seu ministério na Igreja com palavras e ações, levando o amor e a misericórdia de Deus a todos. Exorto-vos a continuar com alegria o vosso apostolado e – como sugere o Evangelho de hoje – a ser sinal de um amor que abraça todos, que transforma o mal em bem e gera um mundo fraterno. Não tenham medo de arriscar o amor!

Ucrânia, um aniversário vergonhoso

Francisco, portanto, como não deixa de fazer em todas as ocasiões possíveis, convida os fiéis a rezarem pela paz em todos os países onde há conflitos dramáticos, da Palestina ao Sudão, com um pensamento particular para a Ucrânia, que nesta segunda-feira, 24 de fevereiro, recorda o terceiro aniversário do início da invasão em grande escala pela Rússia: uma vergonha para o mundo inteiro, afirma Francisco sem meias palavras:

Amanhã marca o terceiro aniversário da guerra em larga escala contra a Ucrânia: um aniversário doloroso e vergonhoso para toda a humanidade! Ao renovar minha proximidade ao martirizado povo ucraniano, convido-vos a recordar das vítimas de todos os conflitos armados e a rezar pelo dom da paz na Palestina, em Israel e em todo o Oriente Médio, em Mianmar, no Kivu e no Sudão.