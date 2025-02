O Papa e o cinema, um diálogo feito de encontros e memórias

Durante o Jubileu dos Artistas, em 17 de fevereiro, Francisco será o primeiro Pontífice a cruzar o limiar dos estúdios da Cinecittà. Seu vínculo especial com a sétima arte é feito de memórias pessoais, intercâmbio com artistas, citações cinematográficas e experiências no set de filmagem.

Eugenio Murrali – Vatican News

Para Francisco, o cinema é um território de memórias, uma oficina de criatividade. Para entender esse interesse de Jorge Mario Bergoglio pela sétima arte, temos que imaginá-lo quando criança, no período pós-guerra, quando ele assistia com seus pais os filmes neorrealistas italianos, que marcavam sua imaginação nas distantes noites argentinas. A esses e outros filmes, o Papa se referiu várias vezes em seus discursos: “Quando éramos crianças, nossos pais nos levavam para ver esses filmes, e eles formaram nossos corações”, disse Francisco em 7 de dezembro de 2019, quando se encontrou com representantes da Associação Católica de Operadores de Cinema.

O cinema, se sabe, é um grande instrumento de agregação. Especialmente no período pós-guerra, ele contribuiu excepcionalmente para a reconstrução do tecido social com muitos momentos agregadores.

A visão de Francisco sobre o cinema

Naquela ocasião, o Bispo de Roma resumiu a força da tela grande em três palavras: comunhão, criatividade e visão. “O cinema, como sabemos”, disse ele, explicando o primeiro termo, “é um grande instrumento de agregação. Especialmente no pós-guerra, contribuiu de forma excepcional para a reconstrução do tecido social com muitos momentos de agregação. Quantas praças, quantas salas, quantos oratórios, animados por pessoas que, ao assistir ao filme, transmitiam esperanças e expectativas. E de lá partiam novamente, com um suspiro de alívio, em meio às angústias e dificuldades da vida cotidiana. Um momento educativo e formativo, para reconectar relações desgastadas pelas tragédias vividas”. Para Francisco, o cinema também é uma ferramenta para voltar a falar de “beleza”. Ele se dirigiu aos membros da Fundação de Organização de Entretenimento em 20 de fevereiro de 2023: “Gosto do trabalho que vocês fazem, o trabalho do cinema, o trabalho da arte, o trabalho da beleza como grande expressão de Deus”. Uma beleza “que é harmonia, obra do Espírito Santo”.

Amor pelo neorrealismo

Bergoglio, em seu ensinamento, frequentemente se refere a cenas ou histórias vistas na tela grande, como na entrevista concedida em 19 de agosto de 2013 ao Padre Antonio Spadaro: “'La Strada de Fellini' é talvez o filme que mais amei. […] Acho que vi todos os filmes com Anna Magnani e Aldo Fabrizi quando tinha entre 10 e 12 anos. Outro filme que eu realmente amei foi 'Roma, Cidade Aberta'”. Durante a recente cúpula no Vaticano sobre os direitos das crianças ele lembrou, como fez em outras ocasiões, 'As crianças nos observam', de Vittorio De Sica. Encontramos vestígios do amor de Francisco pelo neorrealismo na entrevista conduzida por monsenhor Dario Edoardo Viganò em seu volume de 2021, 'Lo sguardo: porta del cuore' (O olhar: porta do coração). O neorrealismo entre memória e atualidade (Effatà Editrice): “Como seria bonito - disse Bergoglio - redescobrir através do cinema a importância da educação ao olhar puro. Assim como o neorrealismo fez.” E ele também falou da sétima arte como uma “catequese do olhar”, como “uma pedagogia para os olhos que muda o nosso olhar míope, aproximando-o do olhar do próprio Deus”. Este interesse pela realidade está em harmonia com o que o Papa também afirmou na Carta sobre o papel da literatura na educação: "Eu, por exemplo, amo os artistas trágicos, porque todos nós poderíamos sentir suas obras como nossas, como uma expressão de nossos próprios dramas. Chorando pelo destino dos personagens, nós, no final, choramos por nós mesmos e por nosso vazio, nossas deficiências, nossa solidão".

Não apenas neorrealismo: "A Festa de Babette"

Uma surpresa na exortação apostólica Amoris laetitia: “As alegrias mais intensas da vida nascem quando podemos procurar a felicidade dos outros, num antícipo do Céu. Devemos lembrar da cena feliz do filme 'A Festa de Babette', onde a generosa cozinheira recebe um abraço agradecido e um elogio: “Como você encantará os anjos!”. O filme de Gabriel Axel, baseado num conto de Karen Blixen, conta a história da generosidade de Babette, que, uma católica acolhida por Martina e Philippa, filhas de um pastor protestante, anos depois decide usar o dinheiro que ganhou numa vitória para homenagear o pai das duas mulheres com um grande jantar. Ele gasta tudo, mas se alegra por ter feito os outros felizes.

Rapsódia de Akira Kurosawa em agosto

Durante sua visita pastoral à paróquia romana de Santa Maria a Setteville, em 15 de janeiro de 2017, Francisco relembrou uma experiência pessoal: “Quando estava em Buenos Aires, fiz uma catequese com um filme, e depois fiz as pessoas refletirem sobre esse filme, e no final veio a catequese, na semana seguinte, então eles tiveram uma semana para pensar sobre o filme. […] Por exemplo, para explicar o diálogo entre avós e crianças, que é tão importante, há um filme de 20 anos atrás, que os recomendo – vão encontrá-lo – 'Rapsódia em agosto'. É japonês, de Kurosawa."