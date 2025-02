Vitória da Conquista e Caicó: as nomeações do Papa para o Brasil

Dom Vítor Agnaldo de Menezes, nomeado arcebispo metropolita da Vitória da Conquista, foi transferido da Diocese de Propiá. Já o novo bispo da Diocese de Caiacó era pároco de Santíssimo Redentor em Arapiraca.

O Santo Padre nomeou bispo de Caicó (Brasil) o Rev. Antônio Ranis Rosendo Dos Santos, C.Ss.R., até então pároco de Santíssimo Redentor em Arapiraca-AL, na Diocese de Penedo.

Dom Antônio Ranis Rosendo dos Santos, C.Ss.R., nasceu em 3 de setembro de 1973 em Porto da Folha, na Diocese de Propriá, no Estado de Sergipe. Estudou Filosofia na Universidade Católica de Pernambuco, Teologia no Instituto Teológico Pastoral do Ceará e Direito Canônico no Instituto Superior de Direito Canônico do Rio de Janeiro.

Ele fez sua Profissão Religiosa na Congregação do Santíssimo Redentor em 2002 e recebeu a ordenação sacerdotal em 16 de junho de 2006.

Dom Antônio Ranis Rosendo dos Santos é o novo bispo da Diocese de Caicó, no Rio Grande do Norte

Exerceu os seguintes cargos: vigário paroquial (2006) e pároco (2015-2018) do Sagrado Coração de Jesus, na Arquidiocese de Natal-RN; vigário paroquial do Santíssimo Redentor e formador do aspirantado em Arapiraca, na Diocese de Penedo-AL (2007-2010); superior (vice provincial) da Vice-Província do Recife-PE (2011-2014); vigário para a Vida Religiosa na Arquidiocese de Natal-RN (2016-2018); pároco de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Diocese de Caruaru-PE (2019-2020); formador dos religiosos estudantes de teologia em Goiânia-GO (2020-2021).

Desde 2022 é pároco do Santíssimo Redentor em Arapiraca-AL e Membro do Conselho Presbiteral da Diocese de Penedo.

Novo arcebispo metropolitano de Vitória da Conquista

Há também outra nomeação do Papa Francisco para o Brasil nesta quarta-feira: trata-se de dom Vítor Agnaldo de Menezes, atualmente bispo da Diocese de Propriá, nomeado arcebispo metropolitano de Vitória da Conquista (Brasil).

Dom Vítor Agnaldo de Menezes nasceu em 15 de junho de 1968 em Curaçá, na Diocese de Juazeiro, no Estado da Bahia. Estudou Filosofia no Institutum Sapientiae em Anápolis-GO e Teologia na Universidade Católica do Salvador-BA.

Foi ordenado sacerdote em 18 de abril de 1998 pela Diocese de Jequié.

Dom Vítor Agnaldo de Meneses assume a arquidiocese de Vitória da Conquista (BA)

Ocupou os seguintes cargos: pároco das Paróquias de São Roque em Lafaiete Coutinho-BA, de Nossa Senhora Aparecida em Jequié-BA, da Catedral de Santo Antônio em Jequié-BA e de Nossa Senhora das Graças em Maracás-BA; reitor do Seminário Maior; assessor diocesano para a dimensão missionária; representante do Clero; membro do Conselho Presbiteral e do Colégio de Consultores; coordenador Pastoral Diocesano; coordenador da Infância Missionária e secretário do Regional Nordeste 3 da CNBB; secretário nacional da Pontifícia Obra Missionária em Brasília-DF; colaborador da Catedral Metropolitana.

Nomeado bispo de Propriá em 25 de outubro de 2017, recebeu a ordenação episcopal em 6 de janeiro de 2018.