O Papa: a oração é remédio eficaz à disposição de quem acredita, porque cura a alma

A oração é um remédio oculto, mas eficaz, que aqueles que acreditam têm à sua disposição, porque cura a alma. Às vezes, será possível compartilhá-la com os pacientes; em outras circunstâncias, será possível oferecê-la a Deus com discrição e humildade, em seu próprio coração, respeitando as crenças e o caminho de cada um: disse Francisco ao receber em audiência esta quinta-feira - no texto entregue aos presentes - um grupo de ginecologistas, obstetras e agentes de saúde da Calábria, sul da Itália

Raimundo de Lima – Vatican News Ouça a reportagem e compartilhe O Santo Padre concluiu a série de audiências concedidas na manhã desta quinta-feira, 6 de fevereiro, no Vaticano, recebendo um grupo de ginecologistas, obstetras e agentes de saúde da região da Calábria, sul da Itália. Ao dar-lhes as boas-vindas, o Pontífice ressaltou que a profissão deles é linda, uma vocação e um hino à vida, ainda mais importante neste momento histórico. “De fato - disse -, na Itália, e também em outros países, parece que se tenha perdido o entusiasmo pela maternidade e pela paternidade; elas são vistas como uma fonte de dificuldades e problemas, e não como a abertura de um novo horizonte de criatividade e felicidade. E isso - nós sabemos - depende muito do contexto social e cultural”. Audiência do Papa a um grupo de ginecologistas, obstetras e agentes de saúde da região italiana da Calábria (Vatican Media) Reverter a tendência de queda da natalidade Leia também 20/01/2024 O Papa: drama das baixas taxas de natalidade deve ser levado muito a sério Estou preocupado com os poucos nascimentos. Há uma "cultura de despovoamento" que vem do número reduzido de nascimentos de crianças. É verdade que todo mundo pode ter um ... “É por isso que vocês – continuou Francisco -, como Ordem profissional, estabeleceram para si mesmos um objetivo programático: reverter a tendência de queda da natalidade”. Após parabenizá-los por tal iniciativa, Francisco propôs uma breve reflexão sobre três âmbitos complementares e interdisciplinares da vida e missão deles: profissionalismo, sensibilidade humana e, para aqueles que acreditam, oração. Profissionalismo “Primeiro: profissionalismo. A melhoria contínua da competência faz parte não apenas do seu código de ética, mas também de um caminho para a santidade leiga. A competência é o instrumento com o qual vocês podem exercer melhor a caridade que lhes foi confiada, tanto no acompanhamento normal das futuras mães quanto no tratamento de situações críticas e dolorosas.” Em todos esses casos, acrescentou o Papa, a presença de profissionais peparados proporciona serenidade e, nas situações mais graves, pode salvar vidas. Audiência do Papa a um grupo de ginecologistas, obstetras e agentes de saúde da região italiana da Calábria (Vatican Media) Sensibilidade humana “Segundo: sensibilidade humana. Em um momento crucial da existência, como o nascimento de um filho ou filha, podemos nos sentir vulneráveis, frágeis e, portanto, mais necessitados de proximidade, ternura e calor. É muito bom, nessas circunstâncias, ter ao lado pessoas sensíveis e delicadas.” Por isso, o Papa recomendou-lhes que que cultivem, além da habilidade profissional, um grande senso de humanidade, que confirma “no ânimo dos pais o desejo e a alegria pela nova vida, florescida do amor deles” e contribui para “assegurar um nascimento saudável e feliz para a criança”. Leia também 11/07/2024 Papa: o problema é o egoísmo que cria injustiças, e não mais crianças no mundo No Dia Mundial da População celebrado nesta quinta-feira, 11 de julho, Francisco volta a bater na tecla do 'inverno demográfico', a sua preocupação constante com a taxa de ... Oração E chegamos ao terceiro ponto: a oração. É um remédio oculto, mas eficaz, que aqueles que acreditam têm à sua disposição, porque cura a alma. Às vezes, será possível compartilhá-la com os pacientes; em outras circunstâncias, será possível oferecê-la a Deus com discrição e humildade, em seu próprio coração, respeitando o credo e o caminho de cada um. Sempre, porém, por meio da oração, vocês contribuirão para fortalecer aquela “admirável colaboração dos pais, da natureza e de Deus, da qual nasce um novo ser humano à imagem e semelhança do Criador”. Portanto, encorajo-os a sentir em relação às mães, aos pais e às crianças que Deus coloca em seu caminho, a responsabilidade de rezar por eles também, especialmente na Santa Missa, na Adoração Eucarística e na oração simples e diária. O Papa concluiu agradecendo-lhes pelo bem imenso que fazem todos os dias, exortando-os a continuar realizando a sua missão com entusiasmo e generosidade, abençoando a cada um, o trabalho e seus familiares. Audiência do Papa a um grupo de ginecologistas, obstetras e agentes de saúde da região italiana da Calábria (Vatican Media) Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui