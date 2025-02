Membros do Movimento Pró-Vida italiano marcaram presença na Praça São Pedro (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Defesa da vida, direitos das crianças e "não à guerra": os apelos do Papa no Angelus

Após rezar o Angelus, o convite do Papa para rezar pelo Encontro Internacional sobre os Direitos da Criança no Vaticano, os 50 anos do Movimento Pró-Vida italiano, o apelo aos governantes cristãos para se empenharem nas negociações para por fim aos tantos conflitos em curso e seu reiterado "não à guerra".

Vatican News Ouça e compartilhe Logo após rezar a oração mariana do Angelus, o Papa começou saudando o Movimento italiano pela Vida: Hoje, na Itália, é celebrado o Dia da Vida, com o tema “Transmitir a vida, esperança para o mundo”. Uno-me aos bispos italianos para expressar gratidão às tantas famílias que acolhem de bom grado o dom da vida e para encorajar os jovens casais a não terem medo de trazer filhos ao mundo. E saúdo o Movimento Pró-Vida Italiano, que celebra seu 50º aniversário. Parabéns! Leia também 29/01/2025 Vaticano: “para devolver o sorriso aos pequenos”, a cúpula pelos direitos do menor O evento de 3 de fevereiro que será aberto e encerrado por Papa Francisco foi apresentado na Sala de Imprensa da Santa Sé. Entre os palestrantes: Antonio Tajani, Mario Draghi, ... A seguir, Francisco recordou o Encontro Internacional sobre os Direitos da Criança intitulado “Amemo-los e protejamo-los”, a ser realizado no Vaticano como anunciado na Audiência Geral de 20 de novembro de 2024 e do qual participará em dois momentos: na segunda-feira, pela manhã e pela tarde: É uma oportunidade única para colocar no centro da atenção do mundo as questões mais urgentes que dizem respeito à vida das crianças. Convido vocês a se unirem em oração pelo bom êxito. E a propósito do valor primordial da vida humana, o Santo Padre reiterou seu “não” à guerra, que “destrói, destrói tudo, destrói a vida e leva a desprezá-la”: E não esqueçamos que a guerra é sempre uma derrota. Neste Ano Jubilar, renovo meu apelo, especialmente aos governantes de fé cristã, para que se empenhem ao máximo nas negociações para por fim a todos os conflitos em curso. Rezemos pela paz na martirizada Ucrânia, Palestina, Israel, Líbano, Mianmar, Sudão e Kivu do Norte. Após seus apelos, Francisco saudou os grupos de várias nações presentes na Praça, despedindo-se com a tradicional saudação: Desejo a todos um bom domingo. Por favor, não se esqueça de orar por mim. Aproveite seu almoço e até breve! Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui