No Gemelli, noite tranquila para o Papa Francisco

A Sala de Imprensa da Santa Sé informou na manhã desta terça-feira, 19 de fevereiro, que o Papa passou a noite serenamente. Ontem (18/02), uma tomografia torácica de controle, prescrita pela equipe médica vaticana e pelos profissionais do Hospital Policlínico Gemelli, "mostrou o aparecimento de uma pneumonia bilateral que exigiu uma terapia farmacológica adicional".

"O Papa teve uma noite tranquila, acordou e tomou café da manhã." Foi o que comunicou a Sala de Imprensa da Santa Sé na manhã desta quarta-feira, 19 de fevereiro.

Na tarde de ontem (18/02), Francisco, cujas condições clínicas continuam complexas, passou por uma tomografia torácica de controle "prescrita pela equipe de saúde do Vaticano e pela equipe médica da Fundação Policlínica “A. Gemelli", que "mostrou o aparecimento de uma pneumonia bilateral", exigindo "uma terapia farmacológica adicional", informou a Sala de Imprensa do Vaticano.

Diversas mensagens de votos de pronta recuperação foram enviadas ao Papa. Até mesmo as crianças internadas na Unidade de Oncologia Pediátrica do próprio hospital Gemelli escreveram ao Pontífice e fizeram desenhos para o Santo Padre. De "de bom humor", o Papa "agradece a proximidade que sente neste momento e pede, com coração agradecido, que se continue a rezar por ele", conforme informou a nota da Sala de Imprensa na noite de terça-feira.