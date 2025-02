O Mufti de Trípoli: Que Deus cure o Papa, que ele retorne em breve a guiar seu nobre papado

Do Líbano, o xeique Mohammad Imam envia uma mensagem de bons votos e boa recuperação ao Pontífice: "Ficamos muito tristes ao saber que ele está enfrentando problemas de saúde. Que ele possa retornar a desempenhar suas importantes funções internacionais". Pela manhã, encontro com o cardeal Czerny: "O bem da pessoa é algo comum entre nós, trabalhemos juntos".

Salvatore Cernuzio - Trípoli

"Desejo a Sua Santidade boa saúde e bem-estar e que volte a ser ativo. Que ele possa retornar a desempenhar suas importantes funções internacionais. Ficamos muito tristes ao saber que ele está enfrentando problemas de saúde. Pedimos a Deus que o cure completamente, que restaure sua saúde, que lhe permita retornar a guiar este nobre papado, com tudo o que leva a uma mensagem de amor, solidariedade e bálsamo para as feridas nas diversas comunidades do mundo."

Esta é a mensagem que o Mufti de Trípoli, queixe Mohammad Imam, enviou através da mídia vaticana ao Papa Francisco, que está internado no Gemelli desde 14 de fevereiro. A autoridade islâmica libanesa se encontrou na manhã desta sexta-feira (21/02) com o prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, cardeal Michael Czerny, que está em seu terceiro dia de missão no Líbano, com uma etapa hoje em Trípoli, cidade do norte afetada por uma alta taxa de pobreza e outros problemas sociais.

"Como está nosso querido Santo Padre?"

Ao receber imediatamente o cardeal em sua residência em Dar el Fatwa, acompanhado pelo núncio apostólico Paolo Borgia e pelo arcebispo maronita de Trípoli, Youssef Soueif, o mufti perguntou sobre a saúde do Papa: “Como está o nosso querido Santo Padre?” E colocou a mão no coração ao ouvir a notícia da leve melhora do Pontífice, anunciada pela manhã pela Sala de Imprensa da Santa Sé. “Sua Santidade é centro de paz em todo o mundo, um apoio para as pessoas necessitadas”, comentou Mohammad Imam.

O bem da pessoa, o trabalho comum

Ele então agradeceu a Czerny por sua visita que, segundo ele, deixa feliz toda a comunidade “educada para a convivência”. “Estamos muito felizes em receber Sua Eminência”, acrescentou, destacando que o nome do Dicastério presidido por Czerny – Serviço para o Desenvolvimento Humano Integral – “é grande” porque nos lembra que “estamos todos a serviço da vida”. “Agradecemos ao Vaticano por este Dicastério que atua em todo o mundo.” “Nós – respondeu o prefeito Czerny – aprendemos o que significa o desenvolvimento cada indivíduo em todas as dimensões e o desenvolvimento de todos, não apenas de alguns. Queremos acompanhar a Igreja em seu compromisso aqui no território." Daí a resposta do Mufti: "O bem da pessoa é algo comum entre nós, trabalhamos juntos, cada um à sua maneira".

Líbano, um exemplo de abertura e convivência

O Líbano, em particular, “é um exemplo de abertura e convivência, acontece sem esforço, espontaneamente”. “A guerra fez uma coisa positiva: deixou clara a colaboração entre todos os libaneses, além de qualquer religião. Alguns pensavam nos problemas de separação, mas foi o contrário." Realmente um exemplo concreto dessa “fraternidade humana”, comentou o cardeal, tão invocada pelo Papa Francisco.