O Papa a Congresso Vocacional: “levem a Deus ali onde Ele os envia, essa é nossa vocação”

Francisco enviou mensagem ao encontro que acontece em Madrid de 07 a 09 de fevereiro. Pontífice agradeceu trabalho de animadores vocacionais e recordou inundações sofridas pela Espanha em outubro de 2024.

Victor Hugo Barros - Cidade do Vaticano

O Papa Francisco enviou nesta sexta-feira (07), uma mensagem aos participantes do Congresso Vocacional “Para quem sou? - Assembléia de chamados para a missao”. Promovido pela Conferência Episcopal Espanhola, junto à Pastoral Vocacional da Espanha, o encontro acontece de 07 a 09 de fevereiro, em Madrid, na Espanha.

Em sua mensagem, o pontífice agradeceu o trabalho vocacional no país, “trabalhando nos centros de formação ou simplesmente acompanhando aos jovens. Também aos que com seu exemplo de vida, fazem visível e - me atreveria a dizer - contagioso, o entregar-se com generosidade e confiança ao projeto que Deus tem para cada um de nos”, salientou o pontífice.

Utilizando a imagem bíblica “do jovem rico que pergunta ao Senhor o que tem que fazer para alcançar a vida eterna”, Francisco lembrou que “todos somos administradores dos dons de graça e de natureza que o Senhor nos deu”. O Santo Padre pediu ainda que estes dons gerem frutos, “de modo que o fruto chegue aos demais”.

Sem esquecer das inundações sofridas pela Espanha em outubro do último ano, o pontífice destacou os “testemunhos de valentia, de solidariedade” observados durante a tragédia, que matou ao menos 232 pessoas. Para Francisco, o desastre fez ver “que neste contexto o que tenho, o que sou, tem um propósito concreto: os outros. E quando não é assim, se vê claramente o amargor, o clamor da terra e de Deus que nos perguntam: Não eras tu responsável pelo seu irmão? (cf. Gn 4,8-11)”

Fazendo um paralelo entre a história do jovem rico e os jovens que auxiliaram, de forma voluntária, os atingidos pelas inundações de outubro e os migrantes do vulcão de La Palma, o Papa convidou os jovens a “captar o valor dos bens espirituais ou materiais que somos chamados a gerir” como forma de ajudar no discernimento da própria vocação.

Retomando ainda outros exemplos bíblicos - como o dos apóstolos - o pontífice convidou os participantes do Congresso a “anunciar a Jesus, na Palavra e nos sacramentos, atendendo uma pobreza que não é material, mas espiritual”. “Peçamos, irmãos, neste Congresso de Vocações um olhar capaz de perceber a necessidade do irmão, não de forma abstrata, mas no concreto dos olhos que se firmam em nós como os do paralítico do templo”, convidou o Santo Padre.

“No escritório, na família, no apostolado, no serviço, levem a Deus ali onde Ele os envia, essa é nossa vocação”, pediu o pontífice. “Não tenham medo e abandonem-se a vontade divina, o Espírito os surpreenderá a cada passo, fazendo-os descer do trem da vida, como a Santa Teresa de Calcutá, para reduzir as distância que os separam de Deus e do irmão, para mudar seus rumos e encontrar a Jesus no abraço daquele ao qual sois enviados”, finalizou o Santo Padre.