Igreja de Marigliano danificada. O pároco: “Sentimos muito, mas devemos ir adiante”

Padre Ciro Toscano denuncia os repetidos atos de vandalismo contra a paróquia do Sagrado Coração, na província de Nápoles, uma área de degradação e contínuas emergências: “Neste pedacinho de terra não é possível melhorar a qualidade de vida”.

Francesco Ricupero – Vatican News

“Trata-se de uma imensa dor, que não esperávamos! Não conseguimos justificar este gesto de vandalismo. No entanto, não desanimamos e devemos ir adiante. Nossa igreja é o único ponto de referência para a comunidade local”, disse aos meios de comunicação vaticanos Padre Ciro Toscano, pároco da igreja do Sagrado Coração de Pontecitra, em Marigliano, província de Nápoles, que acrescentou: “Estou realmente chocado e preocupado. Durante a noite, um desconhecido, filmado pelas câmeras de vigilância, ateou fogo na porta de entrada da igreja, danificando a estátua de Padre Pio, que a jogou no chão”.

Uma Porta Santa para ser atravessada

O sacerdote disse ainda à mídia vaticana: “Este gesto é inexplicável. Não se trata de uma porta queimada, mas de uma Porta Santa para ser atravessada. Há dois dias, encontrei a estátua de São Pio de Pietrelcina arrancada do seu pedestal e jogada no chão. Estávamos tomando as devidas medidas para consertá-la, mas, ontem à noite, foi novamente ultrajada”. Além do mais, também furaram os pneus do carro do pároco. Pontecitra é um bairro difícil e complicado, é o “Caivano de Marigliano”, como o Padre Ciro ousa defini-lo. O pároco visita todos os dias as famílias mais desfavorecidas, um total de 519, que vivem em casas-contêineres, após o terremoto de 1980; naquela área, a degradação e o abandono estão na ordem do dia: carcaças de carros e motos, mato alto, colchões velhos... tem de tudo naquele bairro, que deve arcar, diariamente, com contínuas emergências.

Ataque ao coração da comunidade

Padre Ciro Toscano descreve ainda sua missão naquela área: “Passo o dia inteiro ao lado de pessoas frágeis e desesperadas, a quem tento dar um mínimo de assistência, cuidados pós-escolares, alimentação básica, bens de primeira necessidade, roupas, brinquedos para os pequeninos”. Padre Ciro recorda também: “Para mim, nada mais conta que a comunidade e as famílias de Pontecitra. No verão passado, fui de férias à Sicília com alguns paroquianos, com os quais trabalho há 6 anos. Até dois dias atrás, nunca tinha acontecido algo parecido. Por isso, sinto em dizer que este foi um ataque ao coração da comunidade". Após o ocorrido, a polícia começou as investigações, graças às imagens das câmeras, para identificar os autores e, sobretudo, saber o motivo de tal vandalismo, sobre o qual o pároco afirma: “Este é um gesto contra todos nós. A igreja é o farol deste lugar. Tudo gira em torno da paróquia. Imaginem que alguns jovens vêm aqui e me pedem para usar a cozinha e fazer comida, para estar juntos”. Com os jovens da sua paróquia, Padre Ciro participou do encontro “Veredas da Escuta”, presidido pelo Cardeal Gianfranco Ravasi. A este respeito, o sacerdote explicou: “Converso com os jovens e paroquianos, com os quais tentamos resolver os problemas mais desesperados. Porém, trabalho sozinho na paróquia, sem contar com a ajuda de ninguém. As instituições são praticamente inexistentes. Não dispomos de ajuda econômica e, por isso, não podemos investir para melhorar a qualidade de vida deste pequeno pedaço de terra. É preciso uma intervenção das instituições, como aconteceu em Caivano”.

Apelo premente do pároco

Padre Ciro Toscano está quase esgotado. Não obstante, faz um premente apelo, um olhar especial e maior atenção para Pontecitra: “Tudo não deve depender só de mim. As administrações reconhecem meu trabalho e meus esforços, mas não é suficiente. É preciso intervir com urgência, porque falta tudo: jardins, parques infantis, pontos de encontro, trabalho, dinheiro. Não é justo! Tudo isso vai contra os ditames do Evangelho! Não podemos ficar inertes diante de tantas dificuldades"!