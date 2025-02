Papa reza pelas vocações à vida sacerdotal e religiosa nas intenções de fevereiro

Em sua tradicional mensagem, Francisco recordou seu chamado vocacional e convidou fiéis a apostarem nos jovens e os acolherem em suas dúvidas.

Victor Hugo Barros - Cidade do Vaticano

Em fevereiro, o Papa Francisco reza e convida a rezar “pelas vocações à vida sacerdotal e religiosa”. No seu tradicional vídeo - elaborado pela Rede Mundial de Oração do Papa, com a colaboração da Arquidiocese de Los Angeles - o pontífice exortou “que a comunidade eclesial acolha os desejos e as dúvidas dos jovens que sentem o chamado para servir a missão de Cristo na vida sacerdotal e religiosa”, diz o papa.

Deus continua a chamar

Recordando sua própria história vocacional, ilustrada por imagens de sua juventude e que se fundem a imagens dos jovens de hoje, Francisco lembra do dia 21 de setembro de 1953. “Quando eu tinha 17 anos, era estudante e trabalhava, tinha meus projetos. Nunca pensei em ser sacerdote. Mas um dia entrei na paróquia… e lá estava Deus, esperando-me”, rememorou.

O pontífice segue recordando que, ainda hoje, “Deus continua chamando aos jovens também hoje em ocasiões e modos que não imaginamos. Às vezes não o escutamos porque estamos muito ocupados com nossas coisas, com nossos projetos, inclusive com nossas coisas da Igreja”.

Importância da escuta

O Santo Padre recordou ainda a importância da escuta e acolhida aos jovens. Francisco recordou que nos sonhos e inquietudes da juventude também fala o Espírito Santo.

“Se acompanhamos seu caminho, veremos como Deus faz coisas novas com eles. E poderemos acolher seu chamado nas respostas que sirvam melhor à Igreja e ao mundo de hoje”, frisou.

Confiança em Deus e na juventude

Por fim, Francisco reforça a confiança na juventude, já manifestada em outros momentos de seu pontificado, como na Exortação Apostólica Christus Vivit, e convida para que toda a Igreja também confie neles, reconhecendo a capacidade de suas contribuições.

“Confiemos nos jovens! E, sobretudo, confiemos em Deus: porque Ele chama a cada um! Rezemos para que a comunidade eclesial acolha os desejos e as dúvidas dos jovens que sentem o chamado para servir à missão de Cristo na vida: seja a vida sacerdotal, seja a vida religiosa”, pediu o Santo Padre.