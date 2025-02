Brasileiros encontram Papa Francisco no Vaticano e ganham doces do Pontífice

.

Victor Hugo Barros - Cidade do Vaticano

Milhares de fiéis participaram da oração das Vésperas com o Papa Francisco no fim da tarde do último sábado (01/02), na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Entre eles, uma família de sete brasileiros, que viveu um momento especial junto ao Papa Francisco, no fim da cerimônia. Vindos de Porto Alegre (RS), eles estão aproveitando as férias para conhecer a Itália.

“Foi muito emocionante porque como nós fomos os primeiros quase a entrar, nós conseguimos sentar na lateral para ver o Papa Francisco passar. E nós estávamos com grande expectativa principalmente porque as crianças estavam juntas e elas vieram com muita fé também para ver o Papa Francisco. E quando terminou a celebração e o Papa Francisco passou, ele veio gentilmente passando por cada um de nós, entregou balas para as crianças. Foi um momento muito importante para nós e para elas porque é um momento de acolhida também da Igreja conosco e do Papa Francisco”, conta Jéssica Crestani, que estava junto de sua família no momento em que viram o Papa Francisco.

Sentados na nave da Basílica, em meio a milhares de peregrinos - entre eles muitos religiosos que celebravam o Dia da Vida Consagrada - os familiares foram surpreendidos pelo encontro com o Papa. Foi o próprio pontífice quem se dirigiu até eles, distribuindo sorrisos e doces para os pequenos.

“Nós nunca imaginamos que estariamos tão próximos do Papa, inclusive as crianças ganhando balas dele. Então foi um momento muito emocionante que foi proporcionada a nossa família, graças a Deus. Nós estamos muito felizes. Nós fomos embora aquele dia sorrindo, agradecendo e renovando a nossa fé de que milagres são possíveis sim, pois para nós isso foi um verdadeiro milagre”, testemunha Jessica.

O encontro de dois Franciscos

Entre as crianças, Francisco Lacourt, de nove anos, encontrou seu homônimo, o Papa. “Ele tem o nome de Francisco em homenagem ao Papa Francisco e era o sonho da Daviane (mãe de Francisco) este encontro entre os dois, pelo menos estar no mesmo local. Mas nunca imaginavamos que o nosso Francisco encostaria nas mãos do Papa. Então teve este encontro de mãos, encontro de dois Franciscos”, confidencia Crestani.

Um momento que ficará marcado na vida do pequeno Francisco. Ele não esconde a alegria em poder viver este encontro junto ao Santo Padre.

“Eu também senti muita emoção quando eu encostei no Papa. Eu também me senti muito abençoado”, garante o menino.

Seu irmão, Benjamin Lacourt e seus primos Clara e Renan também receberam balas do Santo Padre. Um gesto simples, mas que marcou a vida de Francisco.

“Ele também me deu bala e foi muito gentil. Foi emocionante eu encontrar o Papa. Fiquei muito, muito feliz”, relembra.

Jéssica e parte da família após o encontro com o Santo Padre

Com a fé fortalecida

O desejado, mas inesperado encontro, marcou a história da família. Agora, para eles, o dia 1° de fevereiro será uma data para recordar.

“É um momento que vai ficar para a história da nossa família, para o resto das nossas vidas. Então foi um dia muito, muito especial e emocionante, que nós vamos guardar. E também para nós foi um dia de grande fé porque foi um momento único que Deus nos proporcionou em nossas vidas”, garante Jessica.

Assim como com a família de Jéssica, muitas outras crianças também foram presenteadas com o carinho e as balas do Papa Francisco. Sinais simples, mas que evidenciam a proximidade e o carinho do Santo Padre.