Ano Jubilar: as celebrações do Papa para os meses de março e abril

O calendário de celebrações presididas pelo Papa Francisco inclui cerimônias que marcam a Quaresma e os eventos do Ano Jubilar.

Victor Hugo Barros - Cidade do Vaticano

O Escritório de Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice divulgou na manhã desta quarta-feira (12), o calendário de celebrações presididas pelo Papa Francisco para os meses de março e abril. O cronograma se concentra nas cerimônias da Quaresma, período marcado pelo jejum, penitência e chamado à conversão, quando a Igreja se une “ao mistério de Jesus no deserto” (CIC, 540).

Na Quarta-feira de Cinzas, 05 de março, o pontífice preside a Statio e procissão penitencial que parte da Igreja de Santo Anselmo, no Monte Aventino, em Roma, às 16h30. A cerimônia, que recorda a caminhada quaresmal, “tempo favorável pelo qual se sobe ao monte santo da Páscoa” (Cerimonial dos Bispos, 249), será acompanhada pelo canto da Ladainha dos Santos. A procissão se encaminha para a Basílica de Santa Sabina, também em Roma, onde o Santo Padre preside, às 17h, a Santa Missa com a bênção e imposição das cinzas.

No âmbito do Jubileu da Esperança, Francisco preside, no dia 09 de março, a Santa Missa do 1° domingo da Quaresma. A cerimônia, realizada às 10h30 na Praça São Pedro, marca o Jubileu do Mundo do Voluntariado e deve contar com a presença de voluntários das várias associações, membros de organizações sem fins lucrativos, trabalhadores de ONG e assistentes sociais.

No mesmo dia, tem início os exercícios espirituais do Santo Padre e da Cúria Romana. O momento de reflexão acontece na Sala Paulo VI, às 17h. No mesmo local, no dia 14 de março, o pontífice participa da conclusão dos exercícios espirituais, às 9h.

O calendário da participação do Papa Francisco nos grandes eventos jubilares é retomado no dia 06 de abril. Na data, o Santo Padre preside a Santa Missa do 5° domingo da Quaresma, que integra a programação do Jubileu dos Doentes e o Mundo da Saúde. Para esta missa, são convidados os doentes e profissionais da saúde, bem como as suas famílias.