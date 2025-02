Missionárias da Caridade encontram o Papa para recordar Madre Teresa

As religiosas nesta quarta-feira (12/02), na Audiência Geral, no dia seguinte à inscrição da santa no Calendário Romano Geral. A superiora geral, Ir. Joseph: o verdadeiro progresso do humano é abrir o coração ao próximo, como fazia Madre Teresa. Também estiveram presentes na Sala Paulo VI os representantes do primeiro curso de gestão para a criação de comunidades de energia renovável, que nasceu em Cremona na esteira da encíclica Laudato si'.

“O coração de Madre Teresa de Calcutá ainda bate forte na vida de todos nós e nos exorta, neste Jubileu da Esperança, a não desistir e a seguir Jesus”. Nas palavras da Irmã Joseph, superiora'geral das Missionárias da Caridade, está toda a emoção do decreto emitido na terça-feira (11/02) pelo Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, com o qual o Papa Francisco inscreveu a santa fundadora no Calendário Romano Geral. Ao chegar na manhã desta quarta-feira (12/02) na Sala Paulo VI para a Audiência Geral, junto com outras 35 irmãs dos cinco continentes, a religiosa vestida com um sari branco bordado de azul pediu “ao Pontífice de abençoar o nosso trabalho, que se dirige aos mais humildes, mas que também lança uma mensagem de renovação a todos, para que voltemos às raízes do Evangelho, deixando-nos guiar pelos seus ensinamentos”.

O Papa na Audiência Geral de 12 de fevereiro

Em um mundo que busca constantemente o progresso tecnológico, acrescenta a superiora-geral, “nunca devemos esquecer que o verdadeiro progresso humano é dedicar-se ao próximo todos os dias, com todo o coração”. Precisamente com a encíclica Dilexit nos - especifica - o Pontífice nos exorta a redescobrir o Sagrado Coração de Jesus, a acolher o amor de Cristo, que é o amor que cada um de nós deve reservar aos humildes, aos doentes, aos indefesos, como nos ensinou Madre Teresa, cuja memória facultativa é celebrada em 5 de setembro”.

Um curso de gestão de energia renovável inspirado pelo Papa

Ao se reunir com os membros da Confederação das Cooperativas Italianas em 16 de março de 2019, o Papa Francisco, com base na Laudato si', exortou a trabalhar para se tornarem “empreendedores da caridade”, a buscar formas alternativas para garantir que a sociedade “não seja governada pelo deus dinheiro, um ídolo que a ilude e depois a deixa cada vez mais desumana e injusta”. E a semente lançada por essas palavras deu origem em Cremona, com a colaboração da Università Cattolica del Sacro Cuore, ao primeiro curso de gestão para a criação de comunidades de energia renovável (CERs).

Elas ganham ainda mais valor em vista do Dia Nacional de Economia de Energia que será realizado na Itália no próximo domingo, 16 de fevereiro. “Essas realidades”, diz Ferruccio Telò, coordenador da CER local, presente na Audiência, "são basicamente associações de cidadãos, empresas, administrações públicas locais e pequenas e médias empresas que decidem unir forças com o objetivo de produzir, trocar e consumir energia de fontes renováveis em escala local". Isso, ele ressalta, economiza uma certa quantia de dinheiro, que é usada para reduzir a pobreza energética de indivíduos e famílias em condições frágeis, ao mesmo tempo em que aumenta a coesão social das comunidades locais. O verdadeiro precursor dessas comunidades”, observa ele, "é o Papa Francisco e é por isso que estamos entregando a ele hoje um certificado que reconhece a importância de sua intuição".

O Papa em outro momento ao final da Audiência Geral de 12 de fevereiro

Da Espanha, um documento sobre o catecismo para adultos

Em vez disso, é um documento focado no catecismo para adultos - intitulado Buscad al Señor (Busquem o Senhor) - o que foi apresentado ao Papa pelo presidente da Comissão para a Evangelização, Catequese e Catecumenato da Conferência Episcopal Espanhola, dom José Rico Pavés: “eu estava muito interessado em ilustrar ao Santo Padre como a Igreja espanhola pretende ajudar no processo de iniciação cristã aqueles que querem encontrar Cristo, amá-lo, segui-lo, imitá-lo, ou, tendo já o encontrado, querem revitalizar sua fé, aprendendo assim a ser cristãos guiados pela Mãe Igreja presente em cada comunidade”, explicou o ordinário de Jerez de la Frontera.

Uma pintura dos alunos da escola militar de Teulié de Milão

Os alunos da escola militar de Teulié, de Milão, acompanhados pelo capelão Pe. Giovanni Mizzi, entre outros, não deixaram de demonstrar seu afeto ao Papa. Tendo vindo a Roma há poucos dias para o Jubileu das Forças Armadas, da Polícia e das Forças de Segurança, eles doaram a Francisco um quadro que representa a fachada original do Instituto Lombardia. Junto com ele, um busto de bronze de São João XXIII, padroeiro do exército italiano, foi levado ao salão pelos soldados para a bênção.