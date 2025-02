O abraço do Papa a Romam, garoto ucraniano com metade do corpo queimado por mísseis russos

O menino de 9 anos ficou ferido em um ataque de mísseis a Vinnytsia em julho de 2022. Sofreu queimaduras de quarto grau em 45% de seu corpo. Tinha encontrado o Papa em 2023 durante uma audiência geral, voltou hoje ao Vaticano com os representantes da “Alliance Unbroken Kids”, iniciativa nascida por ocasião do Encontro sobre os direitos das crianças para colocar em campo iniciativas de apoio em favor dos afetados pelos conflitos.

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano

Para o pequeno Roman Oleksiv, as queimaduras causadas por um míssil russo em 45% de seu corpo não são mais motivo de dor ou vergonha. Na verdade, ele os usa com orgulho, mas o faz mesmo quando é forçado a usar uma máscara, luvas e um traje de proteção que lhe dão a aparência de um super-herói. Afinal, esta criança de 7 anos que sobreviveu a um ataque mortal - o de 14 de julho de 2022, na cidade ucraniana de Vinnytsia com mísseis de cruzeiro “Kalibr” - que matou 28 pessoas e feriu mais de duzentas - é um pouco um super-herói . Entre eles, Roman e sua mãe, que mais tarde faleceu. Ele, por outro lado, sofreu queimaduras de quarto grau nas costas.

O menino de 9 anos chegou hoje ao Vaticano, onde abraçou o Papa Francisco pela segunda vez. A primeira foi em 8 de dezembro de 2023, durante a audiência geral na Sala Paulo VI, quando entregou uma carta ao Pontífice e depois se levantou com suas luvas e sua máscara azul que cobria o rosto, abraçando Francisco.

Uma Aliança pelos mais frágeis

Hoje Roman foi recebido em audiência com a delegação da “Alliance Unbroken Kids”, iniciativa que nasceu oficialmente ontem, 2 de fevereiro, em Roma, por ocasião da Cúpula Internacional sobre os Direitos dos Menores, em andamento no Vaticano. Fazem parte a Confederação Nacional das Misericórdias da Itália, a Fundação Unbroken, que fornece apoio às pessoas afetadas pelo conflito na Ucrânia, e a Fundação 5P Europe, movimento que promove a paz no mundo. Ontem, na Basilica di San Salvatore in Lauro, foi assinado um acordo de colaboração para implementar iniciativas de apoio material e psicológico às pessoas devastadas no corpo e na alma pelas guerras.

Roman junto a outras crianças no encontro com o Papa

Audiência no Vaticano

O Papa recebeu o grupo em uma pequena sala da Sala Paulo VI, antes da audiência com os peregrinos dos países nórdicos. Os vários representantes da Aliança mostraram a Francisco um vídeo com os projetos, depois trouxeram livros e desenhos. Roman, por outro lado, não tinha nada nas mãos, apenas as mãos, livres de luvas, e o rosto, finalmente descoberto, que não hesitou em apoiar no ombro do Papa.

Da morte para a vida

Um momento muito comovente, considerando que, dadas as condições em que ele chegou de Vinnytsia à Primeira Associação Médica Territorial de Lviv, clínica com uma das maiores unidades de queimados da Ucrânia Ocidental, a criança não parecia ter chances de sobreviver. Os médicos que o trataram e o internaram imediatamente na UTI também disseram o mesmo. Na Alemanha, no Hospital Universitário de Dresden, para onde foi transportado por uma equipe de paramédicos, Roman Oleksiv passou por operações três vezes por semana: remoção dos tecidos nao vitais, substituição do tímpano e tranplantes de pele. Em Dresden, ele lentamente abriu os olhos e deu seus primeiros passos. Desde então ele não parou mais, sua história também foi protagonista de um episódio, Children of War, da série Ukraine on fire. E da Ucrânia Roman voltou a Roma e com a sua presença, com a sua própria vida e com a espontaneidade de abraçar o Papa, restitui a esperança a muitos dos seus pares que ainda são vítimas do que o Papa, esta manhã no Encontro , denunciou como o “crime de guerra”.

Roman abraça o Papa Francisco em 06 de dezembro de 2023