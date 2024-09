Grito da Terra ferida exige ação decisiva e urgente, alerta Francisco

Em linha com a intenção de oração para o mês de setembro, o Papa volta a chamar a atenção para a necessidade de medidas urgentes diante do grito da Terra ferida.

Há poucos dias havia sido divulgado o vídeo do Papa com sua intenção de oração para o mês de setembro: “Rezemos pelo grito da Terra”. Francisco recorda que a Terra está "com febre e doente" e pergunta: “Nós ouvimos esta dor? Ouvimos a dor de milhões de vítimas de catástrofes ambientais?”.

Após rezar o Angelus, e no dia em que se reza de forma especial pela Criação, o Santo Padre reiterou seu apelo:

Hoje celebra-se o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. Espero da parte de todos, instituições, associações, famílias e cada pessoa, um empenho concreto pela nossa casa comum. O grito da Terra ferida torna-se cada vez mais alarmante e exige uma ação decisiva e urgente.

O Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação foi instituído pelo Papa Francisco em 10 de agosto de 2015, com uma carta enviada aos cardeais Peter Kodwo Appiah Turkson, na época presidente do então Pontifício Conselho da Justiça e da Paz, e Kurt Koch, presidente do então Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos. A data já era comemorada desde 1970 pela Igreja Ortodoxa com o objetivo de agradecer o dom da criação.

Este dia de oração alimenta o Tempo da Criação mais abrangente, que flui a partir dele e vai de 1º de setembro a 4 de outubro, festa de São Francisco.

O tema deste ano “Espera e age com a criação” é inspirado na Carta de São Paulo aos Romanos (Rm 8,19-25).

Na mensagem para este dia, divulgada em 27 de junho, o Papa Francisco incentiva "a viver uma fé encarnada, que sabe entrar na carne sofredora e esperançosa das pessoas; a unir forças para contribuir para repensar juntos a questão do poder humano; a estender a harmonia entre a humanidade também à criação na responsabilidade por uma ecologia humana e integral, caminho de salvação da nossa casa comum".

Com a ajuda do Espírito Santo, procurar viver "uma vida que se torne um canto de amor a Deus, à humanidade, com e para a criação, e que encontre sua plenitude na santidade".

Carta do Papa Francisco para a instituição do Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação

Segunda-feira, 10 de agosto de 2015

Aos Venerados Irmãos

Cardeal Peter Kodwo Appiah TURKSON

Presidente do Pontifício Conselho da Justiça e da Paz

Cardeal Kurt KOCH

Presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos

Compartilhando com o amado irmão o Patriarca Ecuménico Bartolomeu as preocupações pelo futuro da criação (cf. Cart. Enc. Laudato si’, 7-9), e acolhendo a sugestão de seu representante, o Metropolita Ioannis de Pérgamo, um dos convidados na apresentação da Encíclica Laudato si’ sobre o cuidado da casa comum, desejo comunicar-vos que decidi instituir também na Igreja Católica o “Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação” que, a partir do ano corrente, será celebrado no dia 1° de Setembro, assim como já ocorre há tempos na Igreja Ortodoxa.

Como cristãos, queremos oferecer a nossa contribuição para a superação da crise ecológica que a humanidade está vivendo. Por isso devemos, antes de tudo, buscar no nosso rico património espiritual as motivações que alimentam a paixão pelo cuidado da criação, lembrando sempre que para aqueles que crêem em Jesus Cristo, Verbo de Deus que se fez homem por nós, «a espiritualidade não está desligada do próprio corpo nem da natureza ou das realidades deste mundo, mas vive com elas e nelas, em comunhão com tudo o que nos rodeia» (ibid., 216). A crise ecológica nos chama, portanto, a uma profunda conversão espiritual: os cristãos são chamados a uma «conversão ecológica, que comporta deixar emergir, nas relações com o mundo que os rodeia, todas as consequências do encontro com Jesus» (ibid., 217). De fato, «viver a vocação de guardiões da obra de Deus não é algo de opcional nem um aspecto secundário da experiência cristã, mas parte essencial duma existência virtuosa» (ibid.).

Anualmente, o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação oferecerá a cada fiel e às comunidades a preciosa oportunidade para renovar a adesão pessoal à própria vocação de guardião da criação, elevando a Deus o agradecimento pela obra maravilhosa que Ele confiou ao nosso cuidado, invocando a sua ajuda para a protecção da criação e a sua misericórdia pelos pecados cometidos contra o mundo em que vivemos. A celebração deste Dia, na mesma data, com a Igreja Ortodoxa, será uma ocasião profícua para testemunhar a nossa crescente comunhão com os irmãos ortodoxos. Vivemos num tempo em que todos os cristãos enfrentam idênticos e importantes desafios, diante dos quais, para ser mais críveis e eficazes, devemos dar respostas comuns. Por isto, é meu desejo que este Dia também possa envolver, de alguma forma, outras Igrejas e Comunidades eclesiais, e ser celebrado em sintonia com as iniciativas que o Conselho Mundial de Igrejas promove sobre este tema.

Ao senhor, Cardeal Turkson, Presidente do Pontifício Conselho da Justiça e da Paz, peço para que leve ao conhecimento das Comissões Justiça e Paz das Conferências Episcopais, bem como dos Organismos nacionais e internacionais comprometidos no âmbito ecológico, a instituição do Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, para que, em harmonia com as exigências e as situações locais, a celebração seja devidamente organizada com a participação de todo o Povo de Deus: sacerdotes, religiosos, religiosas e fiéis leigos. Para este fim, será de responsabilidade deste Dicastério, em colaboração com as Conferências Episcopais, implementar oportunas iniciativas de promoção e de animação, para que esta celebração anual seja um momento forte de oração, reflexão, conversão e uma oportunidade para assumir estilos de vida coerentes.

Ao senhor, Cardeal Koch, Presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, peço que providencie os contactos necessários com o Patriarcado Ecuménico e com as outras realidades ecuménicas, para que tal Dia Mundial possa tornar-se sinal de um caminho percorrido conjuntamente por todos os que crêem em Cristo. Será responsabilidade deste Dicastério, além disto, cuidar da coordenação com iniciativas similares tomadas pelo Conselho Mundial de Igrejas.

Ao fazer votos duma mais ampla colaboração para o bom início e desenvolvimento do Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, invoco a intercessão da Mãe de Deus, Maria Santíssima, e de São Francisco de Assis, cujo Cântico das Criaturas inspira tantos homens e mulheres de boa vontade a viver no louvor do Criador e no respeito pela criação. Corrobora estes votos a Bênção Apostólica, que de coração concedo a vós, Senhores Cardeais, e a todos aqueles que colaboram no vosso ministério.

Vaticano, 6 de Agosto de 2015

Festa da Transfiguração do Senhor

Francisco.