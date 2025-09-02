Guerra e dor (Galeria de fotos VIII)

Uma foto divulgada pelo serviço de imprensa do Serviço Estatal de Emergência (SES) da Ucrânia mostra socorristas ucranianos trabalhando no local de um ataque russo em Zaporizhzhia, sudeste da Ucrânia, em 30 de agosto de 2025, em meio à invasão russa. Pelo menos uma pessoa morreu e outras 22 ficaram feridas, incluindo três crianças, após as forças russas lançarem um ataque noturno a Zaporizhzhia e áreas vizinhas, informou o SES. De acordo com as autoridades ucranianas, um ataque em larga escala em toda a Ucrânia foi lançado com cerca de 540 drones, 8 mísseis balísticos e 37 outros tipos de mísseis. EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE (ANSA)