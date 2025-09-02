Guerra e dor (Galeria de fotos VIII)

Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Reação de jovem ucraniana diante de um prédio que abriga a filial local do British Council, enquanto ela está no local de um prédio de apartamentos atingido por ataques de drones e mísseis russos, em meio ao ataque da Rússia à Ucrânia, em Kiev, Ucrânia, em 28 de agosto de 2025. REUTERS/Stringer
Reação de jovem ucraniana diante de um prédio que abriga a filial local do British Council, enquanto ela está no local de um prédio de apartamentos atingido por ataques de drones e mísseis russos, em meio ao ataque da Rússia à Ucrânia, em Kiev, Ucrânia, em 28 de agosto de 2025. REUTERS/Stringer
Moradores locais reagem no local de um ataque russo a um prédio residencial de cinco andares em Kiev, Ucrânia, em 28 de agosto de 2025, em meio à invasão russa em andamento. Pelo menos 14 pessoas morreram, incluindo 3 crianças, e 38 ficaram feridas em Kiev, enquanto a Rússia lançava um ataque noturno sobre a Ucrânia com 598 drones e 31 mísseis, de acordo com o Serviço de Emergência do Estado. EPA/SERGEY DOLZHENKO (ANSA)
Moradores locais reagem no local de um ataque russo a um prédio residencial de cinco andares em Kiev, Ucrânia, em 28 de agosto de 2025, em meio à invasão russa em andamento. Pelo menos 14 pessoas morreram, incluindo 3 crianças, e 38 ficaram feridas em Kiev, enquanto a Rússia lançava um ataque noturno sobre a Ucrânia com 598 drones e 31 mísseis, de acordo com o Serviço de Emergência do Estado. EPA/SERGEY DOLZHENKO (ANSA)
Uma mulher tira fotos com seu smartphone de uma janela quebrada de um prédio residencial danificado após ataques aéreos russos na cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, em 21 de agosto de 2025, em meio à invasão russa da Ucrânia. A Rússia lançou centenas de drones e mísseis contra a Ucrânia durante a noite, informou a Força Aérea Ucraniana em 21 de agosto de 2025, o maior ataque de Moscou em semanas, após os esforços liderados pelos EUA para deter a invasão do Kremlin. (Foto de YURIY DYACHYSHYN / AFP) (AFP or licensors)
Uma mulher tira fotos com seu smartphone de uma janela quebrada de um prédio residencial danificado após ataques aéreos russos na cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, em 21 de agosto de 2025, em meio à invasão russa da Ucrânia. A Rússia lançou centenas de drones e mísseis contra a Ucrânia durante a noite, informou a Força Aérea Ucraniana em 21 de agosto de 2025, o maior ataque de Moscou em semanas, após os esforços liderados pelos EUA para deter a invasão do Kremlin. (Foto de YURIY DYACHYSHYN / AFP) (AFP or licensors)
Esta fotografia mostra flores sobre a mesa no pátio de um prédio residencial danificado após ataques aéreos russos na cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, em 21 de agosto de 2025, em meio à invasão russa da Ucrânia. A Rússia lançou centenas de drones e mísseis contra a Ucrânia durante a noite, informou a Força Aérea Ucraniana em 21 de agosto de 2025, o maior ataque de Moscou em semanas, após os esforços liderados pelos EUA para deter a invasão do Kremlin. (Foto de YURIY DYACHYSHYN / AFP) (AFP or licensors)
Esta fotografia mostra flores sobre a mesa no pátio de um prédio residencial danificado após ataques aéreos russos na cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, em 21 de agosto de 2025, em meio à invasão russa da Ucrânia. A Rússia lançou centenas de drones e mísseis contra a Ucrânia durante a noite, informou a Força Aérea Ucraniana em 21 de agosto de 2025, o maior ataque de Moscou em semanas, após os esforços liderados pelos EUA para deter a invasão do Kremlin. (Foto de YURIY DYACHYSHYN / AFP) (AFP or licensors)
Ucraniana olha através de janela quebrada após ataque russo em Lviv. EPA/Mykola Tys
Ucraniana olha através de janela quebrada após ataque russo em Lviv. EPA/Mykola Tys
Um socorrista segura um brinquedo de pelúcia no local de um prédio de apartamentos que foi atingido por mísseis e drones russos, em meio ao ataque da Rússia à Ucrânia, em Kiev, Ucrânia, em 28 de agosto de 2025. REUTERS/Thomas Peter
Um socorrista segura um brinquedo de pelúcia no local de um prédio de apartamentos que foi atingido por mísseis e drones russos, em meio ao ataque da Rússia à Ucrânia, em Kiev, Ucrânia, em 28 de agosto de 2025. REUTERS/Thomas Peter
Pessoas no local de um prédio que abriga a filial local do British Council após ter sido atingido por ataques de mísseis e drones russos, em meio ao ataque da Rússia à Ucrânia, em Kiev, Ucrânia, em 28 de agosto de 2025. REUTERS/Alina Smutko
Pessoas no local de um prédio que abriga a filial local do British Council após ter sido atingido por ataques de mísseis e drones russos, em meio ao ataque da Rússia à Ucrânia, em Kiev, Ucrânia, em 28 de agosto de 2025. REUTERS/Alina Smutko
Moradores sentam-se no local de um prédio de apartamentos atingido por ataques de drones e mísseis russos, em meio ao ataque da Rússia à Ucrânia, em Kiev, Ucrânia, em 28 de agosto de 2025. REUTERS/Stringer
Moradores sentam-se no local de um prédio de apartamentos atingido por ataques de drones e mísseis russos, em meio ao ataque da Rússia à Ucrânia, em Kiev, Ucrânia, em 28 de agosto de 2025. REUTERS/Stringer
Moradores sentam-se no local de um prédio de apartamentos atingido por ataques de drones e mísseis russos, em meio ao ataque da Rússia à Ucrânia, em Kiev, Ucrânia, em 28 de agosto de 2025. REUTERS/Stringer
Moradores sentam-se no local de um prédio de apartamentos atingido por ataques de drones e mísseis russos, em meio ao ataque da Rússia à Ucrânia, em Kiev, Ucrânia, em 28 de agosto de 2025. REUTERS/Stringer
Moradores caminham no local de um prédio de apartamentos atingido por ataques de drones e mísseis russos, em meio ao ataque russo à Ucrânia, em Kiev, Ucrânia, em 28 de agosto de 2025. REUTERS/Stringer
Moradores caminham no local de um prédio de apartamentos atingido por ataques de drones e mísseis russos, em meio ao ataque russo à Ucrânia, em Kiev, Ucrânia, em 28 de agosto de 2025. REUTERS/Stringer
Equipes de resgate trabalham no local de um prédio de apartamentos que foi atingido por um míssil russo e um drone, em meio ao ataque da Rússia à Ucrânia, em Kiev, Ucrânia, em 28 de agosto de 2025. REUTERS/Thomas Peter
Equipes de resgate trabalham no local de um prédio de apartamentos que foi atingido por um míssil russo e um drone, em meio ao ataque da Rússia à Ucrânia, em Kiev, Ucrânia, em 28 de agosto de 2025. REUTERS/Thomas Peter
Mundo

Guerra e dor (Galeria de fotos VIII)

"Infelizmente, a guerra na Ucrânia continua a semear morte e destruição. Nestes últimos dias, novamente os bombardeamentos atingiram várias cidades, incluindo a capital Kiev, causando numerosas vítimas. Renovo a minha proximidade ao povo ucraniano e a todas as famílias feridas. Convido todos a não cederem à indiferença, mas a aproximarem-se com a oração e com gestos concretos de caridade". (Papa Leão XIV)

“"Reitero com veemência o meu apelo urgente por um cessar-fogo imediato e por um compromisso sério com o diálogo. É tempo de os responsáveis renunciarem à lógica das armas e enveredarem pelo caminho da negociação e da paz, com o apoio da comunidade internacional. A voz das armas deve calar-se, enquanto a voz da fraternidade e da justiça deve elevar-se". (Papa Leão XIV)”

Moradores aguardam o fim de um alarme aéreo em uma das estações de metrô no centro de Kiev, em 2 de setembro de 2025, em meio à invasão russa na Ucrânia. (Foto de Tetiana DZHAFAROVA / AFP)
Moradores aguardam o fim de um alarme aéreo em uma das estações de metrô no centro de Kiev, em 2 de setembro de 2025, em meio à invasão russa na Ucrânia. (Foto de Tetiana DZHAFAROVA / AFP)   (AFP or licensors)
Moradores aguardam o fim de um alarme aéreo em uma das estações de metrô no centro de Kiev, em 2 de setembro de 2025, em meio à invasão russa na Ucrânia. (Foto de Tetiana DZHAFAROVA / AFP)
Moradores aguardam o fim de um alarme aéreo em uma das estações de metrô no centro de Kiev, em 2 de setembro de 2025, em meio à invasão russa na Ucrânia. (Foto de Tetiana DZHAFAROVA / AFP)   (AFP or licensors)
Pessoas se abrigam dentro de uma estação de metrô enquanto drones de ataque russos sobrevoam a cidade, em meio ao ataque russo à Ucrânia, em Kiev, Ucrânia, em 2 de setembro de 2025. REUTERS/Valentyn Ogirenko
Pessoas se abrigam dentro de uma estação de metrô enquanto drones de ataque russos sobrevoam a cidade, em meio ao ataque russo à Ucrânia, em Kiev, Ucrânia, em 2 de setembro de 2025. REUTERS/Valentyn Ogirenko
Bombeiros trabalham no local de garagens de veículos atingidas por um ataque de drone russo, em meio ao ataque russo à Ucrânia, na cidade de Bila Tserkva, região de Kiev, Ucrânia, nesta foto divulgada em 2 de setembro de 2025. Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS
Bombeiros trabalham no local de garagens de veículos atingidas por um ataque de drone russo, em meio ao ataque russo à Ucrânia, na cidade de Bila Tserkva, região de Kiev, Ucrânia, nesta foto divulgada em 2 de setembro de 2025. Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS
Bombeiros trabalham no local de garagens de automóveis atingidas por um ataque de drone russo, em meio ao ataque da Rússia à Ucrânia, na cidade de Bila Tserkva, região de Kiev, Ucrânia, nesta foto divulgada em 2 de setembro de 2025.
Bombeiros trabalham no local de garagens de automóveis atingidas por um ataque de drone russo, em meio ao ataque da Rússia à Ucrânia, na cidade de Bila Tserkva, região de Kiev, Ucrânia, nesta foto divulgada em 2 de setembro de 2025.
Moradores locais em frente ao prédio residencial severamente danificado há três dias durante um ataque de drones e mísseis russos em larga escala, em Kiev, em 31 de agosto de 2025, em meio à invasão russa da Ucrânia. (Foto de Genya SAVILOV / AFP)
Moradores locais em frente ao prédio residencial severamente danificado há três dias durante um ataque de drones e mísseis russos em larga escala, em Kiev, em 31 de agosto de 2025, em meio à invasão russa da Ucrânia. (Foto de Genya SAVILOV / AFP)   (AFP or licensors)
Esta fotografia mostra os retratos de Angelina, de 2 anos, e sua mãe, Nadia, de 24, durante uma cerimônia de despedida em Kiev, em 31 de agosto de 2025, após serem mortas durante um ataque de drones e mísseis russos em larga escala em 28 de agosto, em meio à invasão russa da Ucrânia. (Foto de Genya SAVILOV / AFP)
Esta fotografia mostra os retratos de Angelina, de 2 anos, e sua mãe, Nadia, de 24, durante uma cerimônia de despedida em Kiev, em 31 de agosto de 2025, após serem mortas durante um ataque de drones e mísseis russos em larga escala em 28 de agosto, em meio à invasão russa da Ucrânia. (Foto de Genya SAVILOV / AFP)   (AFP or licensors)
Moradores locais passam por um prédio residencial gravemente danificado enquanto carregam flores e brinquedos para uma cerimônia de despedida de Angelina, de 2 anos, e sua mãe, Nadia, de 24 anos, em Kiev, em 31 de agosto de 2025, após serem mortas durante um ataque de drones e mísseis russos em larga escala em 28 de agosto, em meio à invasão russa da Ucrânia. (Foto de Genya SAVILOV / AFP)
Moradores locais passam por um prédio residencial gravemente danificado enquanto carregam flores e brinquedos para uma cerimônia de despedida de Angelina, de 2 anos, e sua mãe, Nadia, de 24 anos, em Kiev, em 31 de agosto de 2025, após serem mortas durante um ataque de drones e mísseis russos em larga escala em 28 de agosto, em meio à invasão russa da Ucrânia. (Foto de Genya SAVILOV / AFP)   (AFP or licensors)
Moradores no local de um prédio de apartamentos atingido por um ataque de drones e mísseis russos, em meio ao ataque russo à Ucrânia, em Zaporizhzhia, Ucrânia, em 30 de agosto de 2025. REUTERS/Stringer
Moradores no local de um prédio de apartamentos atingido por um ataque de drones e mísseis russos, em meio ao ataque russo à Ucrânia, em Zaporizhzhia, Ucrânia, em 30 de agosto de 2025. REUTERS/Stringer
Moradores perto de seu prédio de apartamentos, atingido durante um ataque de drone e míssil russo, em meio ao ataque da Rússia à Ucrânia, em Zaporizhzhia, Ucrânia, em 30 de agosto de 2025.
Moradores perto de seu prédio de apartamentos, atingido durante um ataque de drone e míssil russo, em meio ao ataque da Rússia à Ucrânia, em Zaporizhzhia, Ucrânia, em 30 de agosto de 2025.
Uma foto divulgada pelo serviço de imprensa do Serviço Estatal de Emergência (SES) da Ucrânia mostra socorristas ucranianos trabalhando no local de um ataque russo em Zaporizhzhia, sudeste da Ucrânia, em 30 de agosto de 2025, em meio à invasão russa. Pelo menos uma pessoa morreu e outras 22 ficaram feridas, incluindo três crianças, após as forças russas lançarem um ataque noturno a Zaporizhzhia e áreas vizinhas, informou o SES. De acordo com as autoridades ucranianas, um ataque em larga escala em toda a Ucrânia foi lançado com cerca de 540 drones, 8 mísseis balísticos e 37 outros tipos de mísseis. EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE
Uma foto divulgada pelo serviço de imprensa do Serviço Estatal de Emergência (SES) da Ucrânia mostra socorristas ucranianos trabalhando no local de um ataque russo em Zaporizhzhia, sudeste da Ucrânia, em 30 de agosto de 2025, em meio à invasão russa. Pelo menos uma pessoa morreu e outras 22 ficaram feridas, incluindo três crianças, após as forças russas lançarem um ataque noturno a Zaporizhzhia e áreas vizinhas, informou o SES. De acordo com as autoridades ucranianas, um ataque em larga escala em toda a Ucrânia foi lançado com cerca de 540 drones, 8 mísseis balísticos e 37 outros tipos de mísseis. EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE   (ANSA)

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
02 setembro 2025, 08:51
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão