Guerra e dor (Galeria de fotos VIII)
"Infelizmente, a guerra na Ucrânia continua a semear morte e destruição. Nestes últimos dias, novamente os bombardeamentos atingiram várias cidades, incluindo a capital Kiev, causando numerosas vítimas. Renovo a minha proximidade ao povo ucraniano e a todas as famílias feridas. Convido todos a não cederem à indiferença, mas a aproximarem-se com a oração e com gestos concretos de caridade". (Papa Leão XIV)
“"Reitero com veemência o meu apelo urgente por um cessar-fogo imediato e por um compromisso sério com o diálogo. É tempo de os responsáveis renunciarem à lógica das armas e enveredarem pelo caminho da negociação e da paz, com o apoio da comunidade internacional. A voz das armas deve calar-se, enquanto a voz da fraternidade e da justiça deve elevar-se". (Papa Leão XIV)”
Moradores aguardam o fim de um alarme aéreo em uma das estações de metrô no centro de Kiev, em 2 de setembro de 2025, em meio à invasão russa na Ucrânia. (Foto de Tetiana DZHAFAROVA / AFP) (AFP or licensors)
Pessoas se abrigam dentro de uma estação de metrô enquanto drones de ataque russos sobrevoam a cidade, em meio ao ataque russo à Ucrânia, em Kiev, Ucrânia, em 2 de setembro de 2025. REUTERS/Valentyn Ogirenko
Bombeiros trabalham no local de garagens de veículos atingidas por um ataque de drone russo, em meio ao ataque russo à Ucrânia, na cidade de Bila Tserkva, região de Kiev, Ucrânia, nesta foto divulgada em 2 de setembro de 2025. Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS
Moradores locais em frente ao prédio residencial severamente danificado há três dias durante um ataque de drones e mísseis russos em larga escala, em Kiev, em 31 de agosto de 2025, em meio à invasão russa da Ucrânia. (Foto de Genya SAVILOV / AFP) (AFP or licensors)
Esta fotografia mostra os retratos de Angelina, de 2 anos, e sua mãe, Nadia, de 24, durante uma cerimônia de despedida em Kiev, em 31 de agosto de 2025, após serem mortas durante um ataque de drones e mísseis russos em larga escala em 28 de agosto, em meio à invasão russa da Ucrânia. (Foto de Genya SAVILOV / AFP) (AFP or licensors)
Moradores locais passam por um prédio residencial gravemente danificado enquanto carregam flores e brinquedos para uma cerimônia de despedida de Angelina, de 2 anos, e sua mãe, Nadia, de 24 anos, em Kiev, em 31 de agosto de 2025, após serem mortas durante um ataque de drones e mísseis russos em larga escala em 28 de agosto, em meio à invasão russa da Ucrânia. (Foto de Genya SAVILOV / AFP) (AFP or licensors)
Moradores no local de um prédio de apartamentos atingido por um ataque de drones e mísseis russos, em meio ao ataque russo à Ucrânia, em Zaporizhzhia, Ucrânia, em 30 de agosto de 2025. REUTERS/Stringer
Moradores perto de seu prédio de apartamentos, atingido durante um ataque de drone e míssil russo, em meio ao ataque da Rússia à Ucrânia, em Zaporizhzhia, Ucrânia, em 30 de agosto de 2025.
Uma foto divulgada pelo serviço de imprensa do Serviço Estatal de Emergência (SES) da Ucrânia mostra socorristas ucranianos trabalhando no local de um ataque russo em Zaporizhzhia, sudeste da Ucrânia, em 30 de agosto de 2025, em meio à invasão russa. Pelo menos uma pessoa morreu e outras 22 ficaram feridas, incluindo três crianças, após as forças russas lançarem um ataque noturno a Zaporizhzhia e áreas vizinhas, informou o SES. De acordo com as autoridades ucranianas, um ataque em larga escala em toda a Ucrânia foi lançado com cerca de 540 drones, 8 mísseis balísticos e 37 outros tipos de mísseis. EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE (ANSA)
