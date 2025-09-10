“Um presente do céu”, a solidariedade da Aeronáutica Italiana ao Hospital do Papa

A campanha das Forças Armadas Italianas em apoio à instituição pediátrica, o Hospital Bambino Gesù de Roma, vai desde o financiamento de tecnologias de saúde de ponta até o apoio no transporte de pacientes.

Claudia D’Ascenzo

Solidariedade, ciência e coragem. São essas as características que há anos unem o Hospital Pediátrico Bambino Gesù e a Aeronáutica Militar Italiana, instituições diferentes, mas unidas pela mesma missão de defender a vida. Em dezembro de 2024, no Auditório Parco della Musica, em Roma, foi lançada a iniciativa beneficente Un Dono dal Cielo per il Bambino Gesù (Um presente do céu para o Bambino Gesù), que inclui eventos das Forças Armadas em apoio à instituição hospitalar pediátrica, em particular a temporada acrobática 225 das Frecce Tricolori. A campanha tem um objetivo ambicioso: financiar a compra de uma “bioimpressora 3D”, uma tecnologia de ponta capaz de reproduzir tecidos biológicos complexos. Um passo decisivo para a medicina regenerativa e para os pequenos pacientes do hospital. A ligação entre a Aeronáutica e o Bambino Gesù não se limita, porém, à arrecadação de fundos.

Cada missão, uma corrida contra o tempo

Todos os dias, os pilotos do 31º Esquadrão enfrentam missões delicadas de transporte médico de emergência, muitas vezes com recém-nascidos em estado crítico. “Quando se voa para salvar uma vida”, explica o capitão Daniele Inguglia, “cada detalhe conta. Operamos seguindo protocolos precisos e o paciente viaja sempre com uma equipe médica especializada”. Por exemplo, “um piloto nunca decola sem conhecer não apenas um aeroporto secundário, mas também um centro hospitalar alternativo, capaz de receber e tratar o paciente com o mesmo nível de assistência. Cada missão é uma corrida contra o tempo, mas nunca se está sozinho: por trás há uma máquina organizacional pronta para intervir em qualquer imprevisto”.

A possibilidade de fazer o bem

Por trás da frieza dos procedimentos, porém, há também muita humanidade. Inguglia lembra-se da noite em que, depois de colocar seu filho na cama, foi chamado para transportar uma criança quase da mesma idade: “Você vive um curto-circuito emocional. De um lado, a serenidade da sua família; do outro, o desespero silencioso dos pais que entram a bordo agarrando-se à esperança, muitas vezes a única coisa que lhes resta. Mas você sabe que pode fazer a diferença. É isso que nos motiva a seguir em frente”. Muitas vezes, dessas viagens nascem laços que continuam mesmo após o fim da missão, com mensagens de gratidão por parte das famílias.

Racionalidade com humanidade

Do lado hospitalar, Matteo Di Nardo, médico reanimador do Bambino Gesù, conta a escolha de sua especialização e o valor da “ECMO”, uma técnica de oxigenação extracorpórea utilizada em poucos centros e, acima de tudo, um suporte vital para pacientes com insuficiência cardíaca ou respiratória grave. “A nossa profissão exige racionalidade e humanidade em conjunto, num trabalho de equipe. Com a Aeronáutica, com os colegas, com as famílias. Só assim é possível proteger o dom mais sagrado: a vida”.