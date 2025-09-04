ONU: EUA contrariam acordo ao revogar vistos aos palestinos

O acordo de sede de 1947, pelo qual os Estados Unidos acolhem a sede da ONU, prevê a obrigação de proteger os funcionários e facilitar o acesso ao Palácio de Vidro. “As consequências das tensões políticas internacionais não podem recair sobre as Nações Unidas”, explica Giuseppe Nesi, membro da Comissão de Direito Internacional da ONU, à mídia vaticana

Stefano Leszczynski – Vatican News

A revogação dos vistos de entrada nos EUA para todos os palestinos, introduzida pelo Departamento de Estado estadunidense, afeta também os mais de 80 funcionários palestinos que devem se dirigir ao Palácio de Vidro das Nações Unidas em Nova Iorque e o próprio presidente palestino, Mahmoud Abbas. A decisão suscitou fortes polêmicas a nível internacional, com posições muito claras por parte da União Europeia e do presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa.

Um salto no tempo

“Não é a primeira vez que algo assim acontece”, declara Giuseppe Nesi, professor titular de direito internacional na Universidade de Trento - norte da Itália - e membro da Comissão de Direito Internacional da ONU. “No passado, Washington criou dificuldades devido às relações tensas com o Irã e Cuba, e depois há o caso emblemático de 1988, quando foi impedida a entrada nos EUA de Yasser Arafat, então líder da OLP. Naquela ocasião, no entanto, para superar o obstáculo, decidiu-se transferir para Genebra, na Suíça, ou seja, para outra sede da ONU, a reunião dos chefes de Estado e de Governo que normalmente se realiza em Nova Iorque na terceira semana de setembro.

As obrigações dos Estados que acolhem a ONU

Como acontece com todos os Estados que acolhem agências e organismos das Nações Unidas, são assinados acordos específicos de sede. O acordo com os Estados Unidos remonta até mesmo a 1947. “A Itália, por exemplo, tem um acordo com a FAO”, continua Nesi, “ou a Suíça, por sua vez, assinou um acordo relativo à sede das Nações Unidas em Genebra. Em todos os Estados que acolhem uma organização intergovernamental ou internacional, são celebrados acordos que regulam as relações entre a organização e o Estado, acordos esses que, por vezes, prevêem também privilégios e imunidades para os delegados diplomáticos que participam, de todo o mundo, nos trabalhos da organização. Os Estados Unidos não são exceção e, como todos os países que acolhem sedes das Nações Unidas, têm a obrigação, nos termos do direito internacional, de utilizar todos os instrumentos possíveis para facilitar o acesso das delegações estrangeiras às instalações da Organização.

Possíveis soluções

Hoje em dia, é difícil pensar em uma solução como a adotada em 1988, com a transferência dos trabalhos da Assembleia Geral para outros Estados, tanto devido aos custos muito elevados que isso acarretaria para a Organização quanto, em segundo lugar, devido aos prazos muito curtos, de apenas três semanas. “No entanto - explica o jurista internacional -, há outras medidas que poderiam ser tomadas: uma diz respeito ao recurso a uma arbitragem internacional entre a ONU e os EUA, e a outra diz respeito ao possível pedido do secretário-geral Antonio Guterres de um parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça, que é o principal órgão jurisdicional da ONU. Mas, mesmo nesses casos, os prazos seriam muito longos”.

Uma nova ferida para o direito internacional

É difícil imaginar soluções a curto prazo, também porque tudo isso é afetado pelo clima político internacional incandescente e pouco parece adiantar o fato de que vários Estados declararam, diante do que está acontecendo no Oriente Médio, estar prontos para reconhecer a Palestina como Estado. “São eventos que demonstram a existência de tensões políticas internacionais pelas quais, porém, me permito dizer que as Nações Unidas não são responsáveis”, comenta Giuseppe Nesi. “Acredito que a responsabilidade nessas circunstâncias é toda dos Estados. Deveriam ser eles mesmos a facilitar o trabalho da ONU e a reunião de alto nível que, como tradição há 80 anos, se realiza em Nova York na terceira semana de setembro”. O desejo do professor Nesi é, portanto, que todos os membros da comunidade internacional, pelo menos para o 80º aniversário da fundação das Nações Unidas, no próximo dia 24 de outubro, compreendam a importância política deste aniversário histórico, especialmente no contexto histórico atual, e promovam a mais ampla participação possível na celebração.