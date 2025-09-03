Busca

EUA negam vistos a delegados palestinos na ONU

Decisão de Washington antes da Assembleia Geral, que vai ser realizar de 9 a 23 de setembro. As Nações Unidas reivindicam a obrigação de favorecer a entrada de todos os delegados. Enquanto isso, Israel declara a Cidade de Gaza uma "zona de combate perigosa"
Enquanto as Forças de Defesa de Israel (FDI) declararam a área da Cidade de Gaza uma "zona de combate perigosa", o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, negou vistos de entrada a membros da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) e da Autoridade Nacional Palestina (ANP) em vista da próxima Assembleia Geral das Nações Unidas. O Departamento de Estado justificou a decisão escrevendo em um comunicado: "é do nosso interesse de segurança nacional responsabilizar a OLP e a ANP por não cumprirem seus compromissos e por minar as perspectivas de paz." Antes que essas organizações possam ser consideradas parceiras na resolução de um conflito, prossegue o Departamento de Estado dos EUA, "elas devem repudiar sistematicamente o terrorismo, incluindo o massacre de 7 de outubro, e pôr fim à incitação ao terrorismo na educação, conforme exigido pela lei estadunidense e conforme prometido pela OLP."

Reação da ANP

O gabinete do presidente palestino, Mahmoud Abbas, expressou "profundo pesar e surpresa" com o ocorido, visto que a decisão "está em clara contradição com o direito internacional e o Acordo sobre sede das Nações Unidas, especialmente considerando que o Estado da Palestina é um membro observador das Nações Unidas". Enquanto isso, a ONU, por meio do porta-voz, anunciou que "discutirá com o Departamento de Estado" a questão dos vistos estadunidenses negados à delegação palestina programada para participar da reunião da Assembleia Geral em Nova York, de 9 a 23 de setembro: "Todos os Estados-membros e observadores permanentes têm o direito de ser representados". Os Estados Unidos, de fato, são obrigados a permitir que todos os membros da ONU participem de seus trabalhos e, portanto, as restrições de visto devem se aplicar apenas a viagens em solo estadunidense fora da sede da ONU, onde a Assembleia Geral será realizada.

Seis Estados europeus pedem o fim dos combates

Por outro lado, na última sexta-feira, os ministros das Relações Exteriores da Eslovênia, Espanha, Irlanda, Islândia, Luxemburgo e Noruega, em uma declaração conjunta, condenaram veementemente a ofensiva israelense de então na Faixa de Gaza e apelaram ao governo israelense para "reconsiderar sua decisão e cessar suas operações militares". Os seis países observaram que a escalada coloca em risco a vida de reféns e causa a morte de civis palestinos inocentes. A declaração também denunciou o deslocamento forçado da população como uma "flagrante violação do direito internacional" e expressou horror com a fome confirmada na região de Gaza e a destruição da infraestrutura civil, incluindo aquelas usadas como abrigo para a população deslocada. Os ministros exortaram Israel a respeitar suas obrigações humanitárias, permitindo que agências da ONU e ONGs operem livremente para fornecer ajuda em larga escala. Enquanto isso, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) declarou que seus armazéns no Egito e na Jordânia estão lotados e prontos para entregar aproximadamente 6.000 caminhões de ajuda humanitária à Faixa de Gaza: "A proibição imposta pelas autoridades israelenses à entrada de ajuda humanitária da UNRWA em Gaza tem que ser suspensa." Em meio a esta grave crise alimentar, pelo menos dez pessoas, três delas menores de idade, morreram na sexta-feira da semana passada em Gaza por causas relacionadas à desnutrição e à fome, segundo o Ministério da Saúde do enclave. Desde o início da ofensiva israelense, pelo menos 332 pessoas morreram de desnutrição, incluindo 124 crianças.

