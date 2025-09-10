As esperanças destruídas de uma geração inteira levaram a protestos no Nepal
Vatican News com AsiaNews
Após dois dias de intensos protestos, o exército nepalês reforçou a segurança em torno do Parlamento. Revoltas eclodiram na manhã de segunda-feira após o bloqueio de várias plataformas de redes sociais, que criticavam ministros e suas famílias por seus estilos de vida. A proibição das plataformas digitais, no entanto, parece ter sido apenas o gatilho: a corrupção e o comportamento do governo estão na raiz da mobilização da Geração Z.
O levantamento da proibição e a renúncia do ministro do Interior, Ramesh Lekhah, não foram suficientes para acalmar os manifestantes. Na terça-feira, 9, vários incêndios foram ateados em prédios governamentais, incluindo o Parlamento, e em casas de políticos e altos executivos. Os protestos chegaram ao ponto de forçar a renúncia do primeiro-ministro Khadga Prasad Oli. Mesmo essa renúncia, no entanto, teve pouco efeito. Dezenas de milhares de pessoas continuaram a ocupar as ruas até a noite, bloqueando estradas e atacando ministros e líderes políticos. Vídeos que circulam on-line mostram o ataque ao líder do Partido do Congresso, Sher Bahadur Deuba, e sua esposa, Arzu Rana Deuba, atual ministra das Relações Exteriores. Este incidente reflete o profundo descontentamento dos jovens nepaleses, que sofrem com o desemprego severo e são forçados a emigrar em busca de um futuro.
Segundo analistas, a indignação da sociedade nepalesa decorre do colapso das esperanças que acompanharam a chegada do governo democrático em 2006, após a queda da monarquia como consequência da guerra civil, e novamente em 2015, com a adoção da nova Constituição. Ambos os momentos deveriam ter marcado o início de uma nova era para o país, marcada por maior estabilidade econômica.
No entanto, segundo alguns comentaristas, os políticos que se alternaram no poder não conseguiram atender às demandas das gerações mais jovens, levando a uma profunda desilusão e ao descontentamento generalizado com todo o sistema político, que se caracteriza pela simples alternância dos três principais partidos políticos. A mesma dinâmica foi observada nos últimos anos em Bangladesh, com a queda da primeira-ministra Sheikh Hasina no ano passado, mas especialmente no Sri Lanka, onde a família Rajapaksa foi destituída do poder em 2022.
Muitos jovens se sentem sem esperança no Nepal e são forçados a emigrar em busca de oportunidades. Aproximadamente 20% da população vive abaixo da linha da pobreza, enquanto as remessas somam aproximadamente US$ 10 bilhões anualmente.
Os protestos foram descritos como um movimento impulsionado principalmente pela "Geração Z", aqueles nascidos entre 1995 e 2010. Uma figura proeminente que surgiu como catalisadora do movimento é o jovem prefeito de Katmandu, Balen Shah, nascido em 1990, rapper e eleito como candidato independente em 2022.
Os recentes protestos não são um incidente isolado: em abril, vários grupos civis se reuniram em frente ao Parlamento da capital para exigir reformas concretas, ações decisivas para enfrentar a crise econômica e medidas para combater a corrupção generalizada. Nesse clima de forte dissidência, grupos políticos como o Partido Rastriya Prajatantra (RPP), próximo aos círculos hindus, ganharam novo impulso, reiterando a ideia de um retorno à monarquia como solução para a corrupção e a disfunção governamental.
