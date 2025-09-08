Mary's Meals, mais de três milhões de refeições por dia nas escolas

O anúncio oficial da festa da Natividade da Virgem Maria foi antecipado à imprensa vaticana durante o Encontro de Rimini. Do Maláui à Zâmbia, passando pela Etiópia e Haiti, houve um aumento de 800 mil crianças em comparação com 2024. O fundador e diretor da organização, Magnus MacFarlane-Barrow, disse: "Sentimo-nos chamados a estar nas partes do mundo onde as pessoas não têm voz."

Guglielmo Gallone – Vatican News

A organização internacional Mary's Meals anunciou, nesta segunda-feira (08/09), que atingiu um marco histórico: mais de três milhões de crianças recebem merenda escolar todos os dias graças aos seus programas de apoio. O anúncio foi feito em um comunicado oficial divulgado em todo o mundo intitulado "Mais de 3 Milhões", que destaca como, em menos de dois anos, a organização expandiu seus projetos, apoiando 800 mil crianças a mais do que no início de 2024.

Uma mensagem de esperança

A mídia vaticana já tinha antecipado a notícia em 27 de agosto, quando o fundador e diretor da Mary's Meals, Magnus MacFarlane-Barrow, compartilhou a notícia numa entrevista no Encontro de Rimini, descrevendo-a como "uma mensagem de esperança segundo a qual, mesmo neste mundo cheio de problemas, coisas boas podem florescer". Em sua conversa com a mídia vaticana, ele enfatizou a missão da organização: "Sentimo-nos chamados a estar naquelas partes do mundo onde as pessoas não têm voz. Um jantar numa escola pode nos fazer pensar sobre o futuro de forma diferente. E a parte mais bonita é caminhar ao lado dos jovens, de sua criatividade, de sua fé". Nesse espírito, Magnus MacFarlane-Barrow explicou a escolha de uma data tão simbólica como 8 de setembro, Festa da Natividade da Bem-Aventurada Virgem Maria, porque "queremos oferecer este presente a Maria, Mãe de Jesus. A Mary's Meals é dela, e queremos celebrar seu aniversário desta forma: será um dia feliz".

Arraigados no mundo, próximos aos esquecidos

A organização, sediada na Escócia, concentra seu trabalho nas áreas mais pobres e negligenciadas do planeta, onde conflitos, instabilidade política e mudanças climáticas ameaçam o acesso à educação e à segurança alimentar. Nos últimos 18 meses, o crescimento foi particularmente significativo no Maláui e na Zâmbia, onde as crianças apoiadas ultrapassaram 1 milhão e 300 mil no Maláui e 600 mil na Zâmbia, apesar da seca, das inundações e das emergências econômicas. Na região de Tigré, na Etiópia, devastada pela guerra, os beneficiários aumentaram de 30 mil para mais de 245 mil em menos de dois anos, enquanto no Haiti, apesar da violência de gangues e da profunda instabilidade política, mais de 196 mil crianças agora recebem uma refeição escolar diária. No entanto, a organização observa em seu comunicado que há 71 milhões de crianças em idade escolar primária em todo o mundo que não frequentam a escola, um número maior do que a soma das matrículas no ensino fundamental na Europa, como por exemplo, no Reino Unido, e países como Estados Unidos e Canadá. Os programas de alimentação escolar são, portanto, uma ferramenta concreta para incentivar a frequência, melhorar a saúde e oferecer novas oportunidades para o futuro.

Um olhar para o futuro

Por isso, é importante poder contar com uma rede coesa de colaboradores. A Mary's Meals conta com voluntários ativos em mais de 40 países, que acordam de madrugada para preparar refeições nutritivas e seguras nas escolas de suas comunidades. Graças a esse modelo, apenas 25 dólares, 22 euros ou 19 esterlinas são suficientes para alimentar uma criança durante um ano letivo inteiro. "Apesar do grande número de 3 milhões", diz o comunicado, "preferimos pensar numa criança de cada vez. Cada uma tem um nome, cada uma é amada por Deus". E assim, com esta mais recente conquista, a Mary's Meals renova seu apelo à solidariedade global: hoje, em todo o mundo, mais de 181 milhões de crianças menores de cinco anos vivem em condições de extrema pobreza alimentar, e todos os dias milhares delas correm o risco de morrer de causas relacionadas à fome. "É maravilhoso que nosso trabalho alcance 3 milhões de crianças", concluiu MacFarlane-Barrow, "mas dezenas de milhões continuam famintas e sem instrução. Convidamos todas as pessoas de boa vontade a se unirem a nós para que cada criança possa receber uma refeição diária em sua escola."