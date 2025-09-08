Jerusalém: ataque a ônibus deixa cinco mortos

Já são cinco mortos e 15 feridos no ataque a um ônibus no norte de Jerusalém. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu visitou o local. Até o momento, nenhum grupo assumiu a autoria do atentado.

Ricardo Balsani - Cidade do Vaticano

Pelo menos cinco pessoas morreram na manhã desta segunda-feira (8) em um ataque a um ônibus em Jerusalém. De acordo com jornais israelenses, dois homens armados embarcaram no veículo em um cruzamento no norte da cidade e abriram fogo contra os passageiros. Além das vítimas fatais, equipes de resgate informaram que outras 15 pessoas ficaram feridas, seis delas em estado grave.

A polícia anunciou que os dois agressores foram “neutralizados”, mas até o momento não forneceu mais detalhes sobre a ação. Imagens divulgadas pela imprensa local mostram dezenas de pessoas correndo de um ponto de ônibus durante o horário de pico. Nenhum grupo assumiu a autoria do ataque até agora.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitou o local do atentado pouco depois de se reunir com a cúpula das forças de segurança para avaliar a situação.

Escalada de violência em Israel e nos territórios ocupados

Os ataques lançados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 e a consequente guerra em Gaza provocaram um aumento da violência em Israel e nos territórios palestinos ocupados. O último ataque de militantes palestinos que resultou em mortes foi registrado em outubro de 2024, quando dois atiradores abriram fogo contra pessoas em uma avenida e em uma estação de trem de Tel Aviv, deixando sete mortos. Na ocasião, a ala militar do Hamas reivindicou a autoria do atentado.

Paralelamente, colonos israelenses intensificaram os episódios de assédio e violência contra palestinos na Cisjordânia ocupada. Mesmo desconsiderando o número assutador de vítimas da guerra em Gaza e dos ataques do Hamas em 2023, o conflito entre israelenses e palestinos já deixou um número elevado de mortos desde 7 de outubro daquele ano. Segundo o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, 998 palestinos foram mortos em Israel e na Cisjordânia no período, enquanto do lado israelense foram registradas 52 mortes.

