Dia da Alfabetização: paz e igualdade começam pela educação

Hoje, 8 de setembro, marca o aniversário estabelecido, em 1967, pela UNESCO para conscientizar o público e os líderes mundiais sobre a importância das sociedades alfabetizadas. Enrico Vicenti, secretário-geral da UNESCO na Itália, afirmou: "Estamos falando de um direito humano fundamental e indispensável para promover a comunicação entre os povos."

Gianmarco Murroni – Vatican News

Conscientizar o público e os líderes políticos globais sobre a importância de sociedades alfabetizadas como pré-requisito para ambientes mais equitativos, pacíficos e sustentáveis. Com esse objetivo, a UNESCO instituiu o Dia Mundial da Alfabetização, em 1967, celebrado em 8 de setembro. "Sem alfabetização, não podemos sequer pensar em proteger aqueles elementos essenciais de nossas sociedades, de nosso mundo, como o Estado de Direito, a igualdade, a solidariedade, a justiça, a tolerância e a não discriminação. Todos esses valores, que são fundamentais para nós, claramente exigem níveis significativos de alfabetização e educação", explicou Enrico Vicenti, secretário-geral da UNESCO na Itália, à imprensa vaticana.

A situação no mundo

"Por alfabetização, referimo-nos principalmente às capacidades cognitivas básicas: leitura, escrita, aritmética e resolução de problemas. Este é um tipo de pré-requisito para o direito à educação. Portanto, estamos falando de um direito humano fundamental para todos, que também se torna indispensável para a realização de todos os outros direitos humanos." Nos últimos 50 anos, explica Vicenti, "o compromisso da Comunidade internacional tem sido significativo, resultando em mais de 90% dos jovens efetivamente alfabetizados. Certamente existem disparidades geográficas significativas: pensemos nos países menos ricos, especialmente alguns na África Subsaariana, mas pensemos também naqueles países que estão em conflito ou pós-conflito há anos e, portanto, enfrentam desafios significativos. Também enfrentamos desafios significativos relacionados à discriminação contra pessoas com certos tipos de deficiência ou questões relacionadas ao gênero. O número geral é realmente encorajador, mas ainda temos 739 milhões de jovens em todo o mundo que sofrem com alfabetização inadequada e, portanto, instrução inadequada."

O contexto italiano

Na Itália, o analfabetismo funcional continua sendo um desafio significativo: "Se observarmos os dados mais recentes do ISTAT, vemos que 35% da população adulta entre 16 e 65 anos tem baixa capacidade de alfabetização e 36% têm habilidades numéricas insuficientes. Este é um número preocupante porque, quando olhamos para a média mundial, a Itália está no final da lista. Há também uma disparidade regional, com as regiões do norte tendo uma vantagem maior do que as do sul. A UNESCO fez da alfabetização uma prioridade desde o início: lembro-me de campanhas de alfabetização na década de 1950 que se concentraram especificamente no sul da Itália, com figuras como Carlo Levi. Portanto, é um compromisso que remonta a muito tempo." A alfabetização não diz respeito apenas aos jovens, mas também aos adultos: "A alfabetização é um pré-requisito para o direito à educação, que agora sabemos ser um dos objetivos da Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Isso deve levar à criação de uma instituição de qualidade, equitativa e inclusiva ao longo da vida de uma pessoa." Ao longo dos anos, a UNESCO desenvolveu uma estratégia de alfabetização voltada principalmente para países com níveis mais baixos de alfabetização, além de programas dedicados a grupos populacionais particularmente desfavorecidos. Essa estratégia "geralmente é renovada a cada cinco anos, precisamente para tentar mantê-la o mais ligada possível à natureza em constante evolução dessas questões".

O papel da tecnologia

A tecnologia desempenha um papel fundamental neste contexto, tanto que o Dia Mundial da Alfabetização deste ano visa promover a alfabetização na era digital. "A digitalização mudou a forma como aprendemos, mas também vivemos, trabalhamos e socializamos. Sabemos perfeitamente que a digitalização representa uma grande oportunidade para promover a alfabetização, mas, ao mesmo tempo, acrescenta complexidade ao desafio da alfabetização, pois levanta uma série de questões que não tínhamos antes. Pensemos na rápida difusão de notícias, a necessidade de desenvolver ainda mais o pensamento crítico, a capacidade de distinguir notícias verdadeiras ​​de notícias falsas e a capacidade de navegar nos ambientes complexos em que essas informações são transmitidas. E há outro grande desafio: devemos ter cuidado para que a digitalização não se torne uma nova ferramenta de marginalização: 50% das escolas particulares em todo o mundo não têm conexão com a internet, que é usada para fins educacionais. Isso mostra que, se nos concentrarmos na digitalização, também devemos fornecer a infraestrutura que permita seu uso inteligente."

Construir pontes

Há um ano, por ocasião do Dia Mundial da Alfabetização de 2024, o Papa Francisco enfatizou a importância da linguagem como ferramenta fundamental para a comunicação entre indivíduos e povos, capaz de favorecer o diálogo. A alfabetização é uma forma de construir pontes entre diferentes culturas, um conceito também retomado pelo Papa Leão XIV. A alfabetização é o pré-requisito para tudo isso. A UNESCO, após a crise da Covid, pressionou fortemente por uma nova visão da alfabetização e da educação. Lembro que, em 2022, uma grande cúpula foi realizada nas Nações Unidas, dedicada especificamente ao tema de novas visões da educação. Em relação à paz, a UNESCO aprovou uma recomendação em 2023 sobre educação para a paz, direitos humanos e desenvolvimento sustentável. Isso ocorre precisamente na consciência de que esses grandes desafios globais, esses conflitos em curso, que infelizmente, em vez de diminuírem, estão aumentando em intensidade e até mesmo em duração, exige necessariamente um compromisso no nível escolar para educar indivíduos e gerações sobre a paz, o respeito aos direitos humanos, a convivência e também a valorização da diversidade cultural.