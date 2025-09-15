Após ataque, Catar convoca cúpula e pede sanções contra Israel

Doha sedia cúpula extraordinária dos países árabes e muçulmanos após o ataque israelense contra os negociadores do Hamas na capital catariana. Trump manda aviso a Netanyahu: “Catar é nosso aliado”. Enquanto isso, ao menos 52 pessoas morreram nos bombardeios de domingo em Gaza; multiplicam-se as manifestações pró-Palestina na Europa e novas embarcações se unem à Global Sumud Flotilla para levar ajuda ao território.

Paola Simonetti – Vatican News

O Catar considera o ataque de Israel, lançado sobre Doha na semana passada, uma clara tentativa de sabotagem às negociações para uma trégua em Gaza. Os alvos eram membros do Hamas que participavam das tratativas na capital catariana. O ataque não foi ignorado pelo país mediador, que convocou uma cúpula dos países árabes e muçulmanos justamente em Doha, pedindo à comunidade internacional que sancione Israel por aquilo que definiu como “crimes”.

Os líderes convidados mostraram solidariedade com o Catar, com o Egito enviando seus próprios aviões para reforçar a segurança do encontro e o forte envolvimento também da Turquia. Já o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, recebeu uma mensagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump: “O Catar é nosso grande aliado”, disse. “Israel deve ter cuidado”. Aumentam ainda as tensões na Cisjordânia. Segundo rumores vindos de Israel, haveria um amplo apoio a anexações que dividiriam o território em duas partes.

Prosseguem as operações militares em Gaza

Na faixa de Gaza, por sua vez, centenas de tanques estão prontos para uma grande ofensiva terrestre sobre a Cidade de Gaza. Somente neste domingo, 14 de setembro, pelo menos 52 pessoas morreram vítimas dos bombardeios israelenses. Outras 10 mortes foram confirmadas nesta manhã, entre elas a de dois irmãos gêmeos de 6 anos.

Pessoas sobre os destroços de um prédio residencial atacado neste domingo (14) na Cidade de Gaza.

Segundo a emissora israelense Channel 12, a situação é tão desesperadora que até mesmo funcionários do Hamas estariam tentando fugir da região. A agência de Israel para a coordenação das atividades governamentais nos territórios palestinos ocupados (Cogat) revelou as tentativas das organizações islamistas palestinas de transferir seus familiares para o exterior por meio do mecanismo de evacuação de Gaza. Até o momento, 300 mil civis foram deslocados dentro do território, da Cidade de Gaza para o sul da Faixa.

Mobilização pró-Palestina no mundo

No mundo, multiplicam-se as manifestações em apoio à Palestina. Ontem em Madrid, cerca de 100 mil pessoas foram às ruas em meio a um clima de tensão, com confrontos e prisões. Essa mobilização civil também prossegue no mar, com a Global Sumud Flotilla, que navega em direção a Gaza. Em breve, os grupos de embarcações que partiram de diferentes países, como da Tunísia e da Grécia, se reunirão no Mediterrâneo.