Concurso de curtas-metragens celebra Encíclica Laudato si’

A Rádio Veritas Ásia promove concurso de curtas-metragens para comemorar os dez anos do inovador documento que fala da ecologia integral. Além de incentivar jovens no mundo todo, a iniciativa pretende conscientizar sobre os desafios ambientais na Ásia.

Ricardo Balsani – Vatican News

No dia 24 de maio deste ano, completaram-se dez anos da Encíclica Laudato si’, considerada um marco ao falar de ecologia integral. Esse conceito nos diz que é necessário amar os pobres e cuidar da terra, nossa Casa comum. Para fechar as comemorações do aniversário, a Rádio Veritas Ásia (RVA), em colaboração com a Federação da Conferência Episcopal Asiática, anunciou nesta quarta-feira, 10 de setembro, um grande concurso internacional de curtas-metragens.

Necessidade de cuidarmos da criação

Para o frei Felmar Fiel, a competição pretende encorajar jovens cineastas e jogar luz sobre a urgência em cuidarmos da criação, especialmente na Ásia que ele descreve como “o continente mais vulnerável à ameaças ecológicas”. Segundo os organizadores, “qualquer pessoa com uma câmera e uma história para contar pode participar”. Eles incentivaram a participação de criadores de conteúdo, estudantes, grupos de jovens, paróquias ou quaisquer outras associações. Além dos critérios técnicos para o vídeo, que podem ser conferidos no site do concurso (final do texto), a organização ressalta que as histórias devem se basear no contexto asiático.

Os filmes deverão ter entre três e cinco minutos, sem exceções. O grande vencedor receberá mil dólares e os dez primeiros colocados ganharão prêmios em dinheiro. Os vídeos serão julgados por cineastas e especialistas de mídia asiáticos. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de novembro e os vencedores serão conhecidos um mês depois.

Para mais informações acesse o site do concurso em: https://www.rvasia.org/laudato-si-film-making-contest