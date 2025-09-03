Oriente Médio: também a Bélgica reconhecerá o Estado da Palestina

Aumenta a tensão na Cisjordânia, enquanto os EUA se dizem preocupados com o colapso econômico da Autoridade Nacional Palestina (ANP). No amanhecer desta quarta-feira, mais 13 mortos em Gaza. A Bélgica reconhecerá o Estado da Palestina: foi o que anunciou o ministro das Relações Exteriores, Maxime Prevot, citando a “catástrofe humanitária de Gaza”

Vatican News

Depois da França, Canadá e Reino Unido, também a Bélgica reconhecerá oficialmente o Estado da Palestina: foi o que declarou o ministro das Relações Exteriores de Bruxelas, Maxime Prevot. O reconhecimento ocorrerá durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York, no próximo dia 9 de setembro, da qual a Autoridade Nacional Palestina (ANP) não poderá participar devido ao bloqueio de vistos decidido pelo presidente estadunidense Trump.

Leia também 02/09/2025 Esses planos para um “novo Oriente Médio” sem o povo palestino Que a obrigação de proteger a população civil seja respeitada, não ao deslocamento forçado da população

A situação em Israel

O aumento do número de Estados que reconhecem a Palestina provoca a ira de Israel, com o ministro da Segurança Nacional, Ben Gvir, alertando: “Com o reconhecimento da Palestina, o Ocidente conhecerá o terrorismo”. O primeiro-ministro Netanyahu pretende convocar uma reunião restrita para discutir as implicações de segurança relacionadas ao reconhecimento de um Estado palestino e também a aplicação da soberania israelense em toda a Cisjordânia, onde a tensão aumenta após a prisão do prefeito de Hebron, cidade onde desde esta terça-feira foi imposto um toque de recolher. Enquanto isso, no país, foi convocado o Dia da Desordem, com protestos para pedir a libertação dos reféns ainda nas mãos do Hamas e o fim imediato da guerra. Em Jerusalém, algumas lixeiras foram incendiadas não muito longe da residência do primeiro-ministro.

Leia também 03/09/2025 EUA negam vistos a delegados palestinos na ONU Decisão de Washington antes da Assembleia Geral, que vai ser realizar de 9 a 23 de setembro. As Nações Unidas reivindicam a obrigação de favorecer a entrada de todos os delegados. ...

A preocupação dos EUA

Por sua vez, o governo Trump expressa preocupação com um possível colapso econômico da Autoridade Nacional Palestina (ANP) na Cisjordânia, o que levaria a uma escalada da insegurança: “Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas”, disse o embaixador estadunidense em Israel, Mike Huckabee. O secretário de Estado estadunidense, Marco Rubio, viajará a Israel em meados deste mês de setembro.

Por fim, nos territórios palestinos, destaque para mais 13 mortos na manhã desta quarta-feira, em Gaza. E para esta quinta-feira, destaque para o encontro do presidente israelense Herzog com o Papa Leão, no Vaticano.