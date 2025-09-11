Busca

Família reunida em frente à casa destruída por terremoto no Afeganistão. Família reunida em frente à casa destruída por terremoto no Afeganistão. 
Mundo

Afeganistão: ONU pede 22 milhões para crianças vítimas do terremoto

A chegada do frio em outubro piora a situação dos atingidos. O país já sofria com graves problemas de desnutrição antes do sismo. O plano de ajuda do UNICEF pretende alcançar mais de 212 mil crianças.

Ricardo Balsani - Vatican News

Pensando no inverno que se aproxima no Afeganistão, o UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), faz um apelo: 22 milhões de dólares para atender às necessidades básicas das crianças vítimas do terremoto no país.  O valor seria suficiente para financiar um plano de seis meses que pretende alcançar 400 mil pessoas, incluindo mais de 212 mil crianças. A ação se concentraria nos distritos afegãos de Chapadara, Nurgal e Chawkay, os mais devastados pelo terremoto do último dia 31 de agosto.

“O isolamento geográfico, as infraestruturas limitadas e as normas sociais profundamente conservadoras tornam esta uma das respostas de emergência mais complexas que já enfrentamos”, afirmou Tajudeen Oyewale, representante do UNICEF no Afeganistão. Ele ressalta que, apesar dessas dificuldades, o fundo das Nações Unidas tem atuado em campo junto com parceiros desde o primeiro dia. O plano para os próximos meses inclui melhorar o acesso das vítimas à água potável e a serviços higiênicos, combate à desnutrição e apoio psicológico e educacional às crianças atingidas.

Casas na região de Kunar destruídas pelo terremoto do dia 31 de agosto.
Casas na região de Kunar destruídas pelo terremoto do dia 31 de agosto.   (ANSA)

Momento crítico para o país

O terremoto atingiu o leste do Afeganistão em um momento crítico para o país. Segundo a organização internacional Save the Children, quase cinco milhões de menores, um quarto das crianças em todo o país, têm um nível grave de carência alimentar. Após a volta do grupo Taleban ao poder, em 2021, a ajuda internacional ao país da Ásia Central foi reduzida e muitas estruturas médicas e sanitárias fecharam as portas.

No final de agosto, mais de 2200 pessoas morreram por causa do terremoto, entre elas 750 crianças. A área mais impactada é montanhosa, com muitos vilarejos de difícil acesso. A baixa das temperaturas a partir de outubro deve piorar a situação dos atingidos. Em alerta divulgado no dia 10 de setembro, a Save the Children chama a atenção para as 35 mil crianças pequenas e as 10 mil mulheres grávidas em risco naquela região. No total, seriam 91 mil pessoas afetadas pelo terremoto que precisam urgentemente de ajuda alimentar.

*Com informações do Unicef e de agências.

