Afeganistão: ONU pede 22 milhões para crianças vítimas do terremoto

A chegada do frio em outubro piora a situação dos atingidos. O país já sofria com graves problemas de desnutrição antes do sismo. O plano de ajuda do UNICEF pretende alcançar mais de 212 mil crianças.

Ricardo Balsani - Vatican News

Pensando no inverno que se aproxima no Afeganistão, o UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), faz um apelo: 22 milhões de dólares para atender às necessidades básicas das crianças vítimas do terremoto no país. O valor seria suficiente para financiar um plano de seis meses que pretende alcançar 400 mil pessoas, incluindo mais de 212 mil crianças. A ação se concentraria nos distritos afegãos de Chapadara, Nurgal e Chawkay, os mais devastados pelo terremoto do último dia 31 de agosto.

“O isolamento geográfico, as infraestruturas limitadas e as normas sociais profundamente conservadoras tornam esta uma das respostas de emergência mais complexas que já enfrentamos”, afirmou Tajudeen Oyewale, representante do UNICEF no Afeganistão. Ele ressalta que, apesar dessas dificuldades, o fundo das Nações Unidas tem atuado em campo junto com parceiros desde o primeiro dia. O plano para os próximos meses inclui melhorar o acesso das vítimas à água potável e a serviços higiênicos, combate à desnutrição e apoio psicológico e educacional às crianças atingidas.

Casas na região de Kunar destruídas pelo terremoto do dia 31 de agosto. (ANSA)

Momento crítico para o país

O terremoto atingiu o leste do Afeganistão em um momento crítico para o país. Segundo a organização internacional Save the Children, quase cinco milhões de menores, um quarto das crianças em todo o país, têm um nível grave de carência alimentar. Após a volta do grupo Taleban ao poder, em 2021, a ajuda internacional ao país da Ásia Central foi reduzida e muitas estruturas médicas e sanitárias fecharam as portas.

No final de agosto, mais de 2200 pessoas morreram por causa do terremoto, entre elas 750 crianças. A área mais impactada é montanhosa, com muitos vilarejos de difícil acesso. A baixa das temperaturas a partir de outubro deve piorar a situação dos atingidos. Em alerta divulgado no dia 10 de setembro, a Save the Children chama a atenção para as 35 mil crianças pequenas e as 10 mil mulheres grávidas em risco naquela região. No total, seriam 91 mil pessoas afetadas pelo terremoto que precisam urgentemente de ajuda alimentar.

*Com informações do Unicef e de agências.