Busca

Busca

Busca

ptportuguês
No prefácio do livro de Francesco Lepore "Bellezza antica e sempre nuova" (Beleza antiga e sempre nova), o cardeal Zuppi afirma que o latim desempenhou um papel fundamental na construção da identidade da Europa No prefácio do livro de Francesco Lepore "Bellezza antica e sempre nuova" (Beleza antiga e sempre nova), o cardeal Zuppi afirma que o latim desempenhou um papel fundamental na construção da identidade da Europa
Mundo

Cardeal Zuppi: “Língua latina, riqueza e bem comum”

Publicamos o prefácio do cardeal Matteo Maria Zuppi, arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana, no livro de Francesco Lepore: "Beleza antiga e sempre nova. O latim no mundo de hoje", Editora Castellvecchi, disponível nas livrarias italianas, desde 29 de agosto

Matteo Maria Zuppi

Nunca, como neste ano de 2025, o latim voltou ao centro do debate público, após a anunciada reintrodução desta disciplina no ensino fundamental italiano. Pertenço à geração, que o começou a estudar no ensino fundamental, antes da sua abolição, em 1977; fui acompanhado também por minha mãe, que era professora de latim, que deixou a profissão para se dedicar à educação dos filhos! O ex-reitor da Universidade de Bolonha, Ivano Dionigi, advertiu contra a sua transformação em "bandeira identitária" ou "questão ideológica". É o que Francesco Lepore explica neste livro sobre o latim no mundo de hoje. Na primeira parte da obra, o autor, que deve a seu pai, aluno de Francesco Arnaldi, o amor pela língua da Roma Antiga, exclui qualquer mal-entendido. Nesta polarização generalizada, temerosa, às vezes até cômica e, certamente, ignorante, o latim não é prerrogativa de ninguém: é uma riqueza e um bem comum, um meio para melhor compreender o italiano e outras línguas europeias, língua de dois mil anos da identidade europeia. Em seu conjunto e, portanto, não apenas em sentido clássico, o latim desempenhou um papel fundamental na construção da identidade da Europa.

Identidade, que, como escreve Lepore, "nada mais é que a consciência de quem somos e, de consequência, um pré-requisito necessário para a abertura e o diálogo com outras culturas. [...] Nesta perspectiva, o reconhecimento do latim, como língua da civilização europeia por excelência, sempre estará isento de qualquer forma de exclusividade e amnésia cultural. Pelo contrário, levará a não esquecer e, por conseguinte, a valorizar corretamente as contribuições restantes, a partir daquelas do grego, hebraico bíblico e árabe”.

Porém, o latim é e continua sendo a língua oficial da Igreja, como os Papas têm reiterado, explícita e repetidamente, desde o Concílio Vaticano II. Francesco Lepore trata este tema em um parágrafo específico, com o título provocante “Igreja e o latim: uma história de amor terminada?"; observa também que as cíclicas alegações da mídia, sobre a suposta abolição do uso do latim na liturgia, são alimentadas "pela identificação errônea e grosseira entre a língua e a antiga forma do rito romano". Ele não deixa de ressaltar também a importante contribuição dos scriptores da Seção Latina da Secretaria de Estado para a atualização do latim, por meio de neologismos ou significados adicionais de termos antigos, a fim de expressar realidades e conceitos contemporâneos.

Enfim, pode-se dizer que o latim está mais vivo do que nunca, como demonstram os diversos noticiários de rádio, revistas e sites on-line nesta língua. Lepore confirma isso, desde 2020, na coluna de "Linkiesta", na sua edição diária "O tempora, o mores", ao comentar em latim um acontecimento da atualidade. Desta coluna são extraídos cinquenta artigos curtos ou commentatiunculae, que, divididos por ano e publicados, em italiano ao lado, constituem a segunda parte deste livro.

Imergindo-se nas quase duzentas páginas do volume, pode-se experimentar o poder sedutor do latim, — como sugere o título, inspirado e adaptado em uma das passagens mais famosas das Confissões de Agostinho — uma língua de "beleza antiga e sempre nova". Não é por mera coincidência que o lema da União é em latim, sugerindo a sua utilidade: In varietate concordia.

Capa do livro de Francesco Lepore "Beleza antiga e sempre nova: o latim no mundo de hoje" (Editora Castelvecchi)
Capa do livro de Francesco Lepore "Beleza antiga e sempre nova: o latim no mundo de hoje" (Editora Castelvecchi)

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
31 agosto 2025, 18:31
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão