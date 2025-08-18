Busca

Socorrista ucraniano em ação após um ataque aéreo, em Sumy, em meio à invasão russa da Ucrânia, em 18 de agosto de 2025. (Photo by Handout / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / AFP) 
Mundo

Ataque russo destrói prédio da Universidade em Sumy e mata família em Kharkiv

Autoridades ucranianas relatam que 13 pessoas ficaram feridas em ataques russos nas últimas horas em Kharkiv e na região de Sumy, enquanto o presidente Volodymyr Zelensky e os aliados de Kiev são esperados em Washington hoje para negociações sobre a resolução do conflito.

Vatican News

Às vésperas do encontro em Washington para tratar da paz, entre o presidente Volodymyr Zelensky e os aliados de Kiev, com o presidente dos Estados Unidos,  a Rússia volta a atacar alvos civis na Ucrânia

Em sua campanha de terror - quem sabe para compensar o lento progresso na linha do front, a um custo enorme de vidas humanas - a Rússia não poupa prédios residenciais, hospitais, escolas, igrejas, mercados playgrounds. Desta vez, o alvo dos drones russos em Kharkiv foi um prédio residencial, atacado de diferentes direções. Cinco das vítimas fatais eram de uma mesma família: um pai, uma mãe, a filha de 18 meses, o filho de 16 anos e a avó. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas, incluindo vários menores.

Fumaça sobe de prédios danificados, no local do ataque de drones russos, em meio ao ataque da Rússia à Ucrânia, em Kharkiv, Ucrânia, nesta foto divulgada em 18 de agosto de 2025. Serviço de imprensa do Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia na região de Kharkiv/Divulgação via REUTERS
Fumaça sobe de prédios danificados, no local do ataque de drones russos, em meio ao ataque da Rússia à Ucrânia, em Kharkiv, Ucrânia, nesta foto divulgada em 18 de agosto de 2025. Serviço de imprensa do Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia na região de Kharkiv/Divulgação via REUTERS

Ataque russo contra Universidade Estadual de Sumy

 

Já em Sumy, na noite de 17 de agosto, o exército russo lançou um ataque com mísseis contra o prédio principal da Universidade Estadual de Sumy, que ficou seriamente danificado. Na madrugada desta segunda-feira, (às 03h06, 03h20 e 03h23, segundo Suspilne Sumy) a Rússia lançou um novo ataque, desta vez com quatro drones suicidas. Um dos prédios da universidade ficou completamente destruído.

Esta não é a primeira vez que a Rússia bombardeia a Universidade Estadual de Sumy. Em particular, em 3 de setembro de 2024, o prédio acadêmico já havia sido atingido. E em 13 de abril deste ano, os russos atacaram Sumy com dois mísseis balísticos, matando 35 pessoas e danificando o prédio da universidade e o centro de congressos.

Em 15 de agosto, os russos atacaram um mercado no centro de Sumy com um drone. O ataque russo a uma instalação civil causou um incêndio. Felizmente, não houve vítimas.

Neste meio tempo, dentro de sua habitual campanha de propaganda e desinformação, o Ministério da Defesa russo declarou não ter realizado ataques em Sumy ou em outras cidades ucranianas. E, também como de costume, acusou cinicamente a Ucrânia de provocação, vinculando-a ao encontro entre Putin e Trump realizado no Alaska.

Aumenta número de crianças mortas ou feridas

 

Nos primeiros seis meses de 2025, 373 crianças foram mortas ou feridas na Ucrânia, um aumento dramático de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os últimos ataques em Kiev, que mataram pelo menos cinco crianças e feriram outras 16, são mais um lembrete de que a guerra continua destruindo vidas de crianças. A guerra, embora não esteja mais sob os holofotes da mídia, continua a piorar e devastar a vida das crianças.

Somente em julho de 2025, pelo menos 10 crianças foram mortas e 61 ficaram feridas na Ucrânia. "Ataques a áreas povoadas e o uso de minas e explosivos têm efeitos devastadores sobre as crianças. As crianças devem ser sempre protegidas. Os ataques devem cessar", escreveu o UNICEF em um post na plataforma X.

 

 

Assuntos
18 agosto 2025, 11:34
