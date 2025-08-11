Minas, perigo também para banhistas na Ucrânia

Os militares comentaram o incidente e alertaram os moradores locais para que respeitassem as restrições e nadassem apenas em praias permitidas. Autoridades ucranianas observaram que, além das 30 praias da cidade de Odessa, apenas duas praias públicas estão abertas para banho: a praia central da cidade, em Chornomorsk, e a vila de Primorske.

Vatican News

No domingo, 10, um homem morreu na explosão de uma mina marítima a 50 metros da costa, na área turística de Zatoka, cidade turística costeira a aproximadamente 50 quilômetros ao sul da cidade de Odessa, no sul da Ucrânia.

O veículo de comunicação local Dumska, citando relatos de testemunhas oculares, afirmou que o incidente ocorreu por volta das 11h30 de domingo, entre os povoados de Zatoka e Karolino-Bugaz, ao norte de Zatoka.

O veículo de comunicação ucraniano Suspilne, citando relatórios policiais, informou posteriormente que três pessoas – uma mulher e dois homens no total – morreram na manhã de domingo em duas explosões, uma das quais provavelmente aquela relatada pelo Dumska.

Oleh Kiper, chefe da Administração Estatal Regional de Odessa, disse que uma explosão em Karolino-Buhaz matou um homem, enquanto outra em Zatoka ceifou a vida de um homem e uma mulher, todos em áreas onde é proibido nadar.

Os militares comentaram o incidente e alertaram os moradores locais para que respeitassem as restrições e nadassem apenas em praias permitidas.

“Outra tragédia ocorreu na região de Odessa: cidadãos ignoraram as regras de segurança estabelecidas e nadaram em uma área de recreação proibida, o que resultou em se explodirem em objetos explosivos. Este incidente é mais uma confirmação da extrema ameaça de permanecer em águas sem controle”, escreveu Dumska, em mensagem encaminhada por um canal oficial.

As autoridades observaram que, além das 30 praias da cidade de Odessa, apenas duas praias públicas estão abertas para banho: a praia central da cidade, em Chornomorsk, e a vila de Primorske.

"Em julho de 2025, havia 32 zonas oficialmente em funcionamento na região, adequadas para banho em segurança... Todas essas zonas foram submetidas a uma inspeção abrangente, em particular, quanto à presença de abrigos e à ausência de perigo de minas, tanto em terra quanto na água", diz a atualização.

Zatoka, apesar do tráfego turístico, não tem permissão para abrir suas praias.

*Com informações de Kyiv Post