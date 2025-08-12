Terremoto no sul da Turquia: o pesadelo de 2023 retorna

O terremoto de magnitude 6,1 atingiu a província de Balikesir, ferindo cerca de 30 pessoas e matando uma. Vários prédios desabaram, mas as inspeções ordenadas pelas autoridades ainda estão em andamento.

Vatican News

Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu a província de Balikesir, na Turquia, na noite de domingo (10/08), matando pelo menos uma pessoa, ferindo 29 e causando o desabamento de mais de uma dúzia de prédios, segundo autoridades locais. O terremoto, registrado por volta das 19h53, horário local, teve epicentro na cidade de Sindirgi, a uma profundidade de aproximadamente 11 quilômetros, de acordo com a agência de gerenciamento de emergências da Turquia, a AFAD.

Danos provisórios e números de vítimas

Os tremores foram sentidos a até 200 quilômetros de distância, na metrópole de Istambul, onde moram mais de 16 milhões de pessoas. O ministro do Interior, Ali Yerlikaya, informou que uma idosa morreu logo após ser retirada com vida dos escombros de um prédio que desabou em Sindirgi; outras quatro pessoas foram resgatadas do mesmo prédio. Yerlikaya também anunciou que inspeções de emergência começaram em Istambul e nas províncias vizinhas.

A AFAD informou que o terremoto foi seguido por vários tremores secundários, incluindo um de magnitude 4,6, e pediu aos moradores que evitassem entrar nos prédios danificados. O presidente, Recep Tayyip Erdogan, expressou solidariedade às vítimas e desejou rápida recuperação aos afetados, escrevendo na rede social X: "que Deus proteja o nosso país de todos os tipos de desastres."

O pesadelo de 2023

O terremoto da noite de domingo (10/08) reacendeu os piores temores desde os eventos do início de fevereiro, há dois anos, quando um poderoso terremoto de magnitude 7,8 atingiu as regiões da fronteira entre a Turquia e a Síria, arrasando bairros inteiros e matando mais de 46 mil pessoas. Um segundo terremoto, ainda mais violento, ocorreu algumas horas depois. O primeiro tremor ocorreu perto da cidade de Gaziantep, no sul da Turquia, a cerca de 90 quilômetros da fronteira com a Síria, atingindo muitas das vítimas enquanto dormiam. O segundo atingiu a cidade de Kahramanmaras. Sismólogos explicam que a devastação do terremoto se deveu à sua ocorrência ao redor da falha da Anatólia Oriental, uma região de instabilidade que se estende de sudoeste a noroeste da fronteira sudeste da Turquia.