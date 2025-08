O compromisso do WFP em combater a fome no Sahel

A agência das Nações Unidas lançou um programa de resiliência que, em cinco anos, produziu resultados extraordinários para a região que enfrenta a mais grave crise alimentar de toda a África. Mais de 300.000 hectares de terras degradadas foram recuperados e utilizados para a produção de alimentos e forragem, e mais de 3.400 aldeias foram envolvidas numa revolução que melhorou as condições de vida de 4 milhões de pessoas.

Federico Piana - Cidade do Vaticano

Esta não é a história de um milagre. É simultaneamente algo de menos e algo a mais. Menos porque não se baseia em ações extraordinárias, eventos prodigiosos ou invenções de ficção científica. Mais porque, ao contrário dos milagres, os resultados bem-sucedidos podem ser replicados infinitamente. Basta querer.

Um inimigo a ser enfrentado

O Sahel, uma faixa de território africano que se estende entre o Deserto do Saara ao norte e a Savana Sudanesa ao sul, abrange 14 nações que lutam contra um inimigo aparentemente invencível: a insegurança alimentar, que triplicou nos últimos anos devido a conflitos prolongados, ao deslocamento de milhões de pessoas, ao desenvolvimento econômico limitado e às mudanças climáticas.

Resultados surpreendentes

É precisamente aqui que a inicia a história, que conta algo diferente e surpreendente. Antes de tudo, os protagonistas: o World food programme (Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, encarregado de ajudar as pessoas com projetos de desenvolvimento sustentável e iniciativas de seguridade social) e cinco países do Sahel: Níger, Burkina Faso, Mali, Chade e Mauritânia. Depois, uma ideia, simples, porém eficaz: colaborar com governos nacionais e parceiros locais para implementar um programa integrado de resiliência, visando combater as causas profundas da fome e da desnutrição, implementando a gestão sustentável da terra e dos recursos naturais, prevenindo a degradação do solo, restaurando ecossistemas e garantindo o acesso seguro às fontes de água.

Uso da récnica da meia-lua na Mauritânia

Pequenos sucessos

Desde que começou a ser implementado, há cinco anos, este projeto alcançou resultados inimagináveis em todo o Sahel: mais de 300.000 hectares de terras degradadas recuperadas e utilizadas para a produção de alimentos e forragem; mais de 3.400 povoados envolvidos numa revolução que melhorou as condições de vida de 4 milhões de pessoas. Pequenos sucessos que inspiram grande esperança.

Do seu escritório em Dacar, Senegal, Djaounsede Madjiangar, responsável pelas comunicações do PMA para a África Ocidental e Central, explicou à mídia do Vaticano que "em Burkina Faso, por exemplo, a área de plantações de cereais duplicou e a produção triplicou. Em áreas do país onde são servidas refeições escolares baseadas em produtos cultivados localmente, a frequência escolar aumentou 92%".

Desnutrição minimizada

Mas não para por aí. Em todos os países do Sahel abrangidos pelo programa, a taxa de contenção da desnutrição aguda e moderada atingiu 94% até 2024, em comparação com 64% em 2018, com a mortalidade por causas relacionadas à escassez de alimentos oscilando em torno de 0,1%.

"Imagens de satélite - revela Madjiangar - mostraram que 72% dos locais monitorados no Sahel apresentaram vegetação melhorada. Apenas três locais apresentaram leve degradação, demonstrando um impacto ambiental sustentável". A chave para o sucesso reside, em grande parte, em ações concretas para restaurar ecossistemas: construção de represas para coletar água da chuva, criação de hortas e pomares e construção de dunas para deter a expansão do deserto em direção a terras férteis.

Capacidade a longo prazo

Há também as estruturas em forma de meia-lua escavadas no solo esgotado, que, após recuperação e tratamento especial, tornam-se verdes e exuberantes novamente. Vistas de cima, elas lembram sorrisos imensos e brilhantes.

Na Mauritânia, por exemplo, as comunidades colaboram estreitamente para tornar suas terras produtivas utilizando esta técnica que reduz o escoamento da água e captura a pouca chuva que cai dentro dessas estruturas semicirculares, aumentando a infiltração de água no solo e melhorando a produção de alimentos e forragem.

Essa técnica de "demi-lunes", explica O diretor do PMA explica que a "demi-lunes" é uma técnica "de origem indígena e é usada para coleta de água da chuva ou como depósito de grãos. Ela é implementada pelas comunidades locais, que envolvemos em nosso projeto, enquanto governos e universidades desenvolvem capacidade de longo prazo, treinando futuros líderes e especialistas em resiliência".

Níger, um exemplo virtuoso

Um olhar sobre o que aconteceu no Níger após o início da operação deste projeto é impressionante. Oitenta por cento dos povoados que lançaram iniciativas de resiliência deixaram de precisar de ajuda humanitária durante a temporada de fome de 2022-2023. Isso é extraordinário para uma nação devastada pela escassez crônica de alimentos e conflitos de longa data. E as guerras e tensões políticas e sociais em curso em grande parte da região são o calcanhar de Aquiles do projeto.

Madjiangar confirma isso: "As crises geopolíticas tiveram um impacto significativo. Durante o período de implementação, a insegurança aumentou drasticamente. Essa escalada causou o deslocamento de milhões de pessoas, interrompeu as atividades agrícolas e pastoris e limitou o acesso a serviços essenciais, como saúde, escolas e mercados. Também intensificou a competição por recursos naturais escassos, que estão entre as causas profundas da violência." Mas, apesar desses desafios, o projeto continua sendo um ponto de referência essencial.