Quatro crianças mortas e ao menos 10 feridas em ataques russos contra a Ucrânia

A Rússia continua sua campanha de terror contra a população civil ucraniana desferrando incessantes ataques contra prédios residenciais, trens de passageiros e demais infraestruturas em toda a Ucrânia. O ataque neste 28 de agosto, com 598 drones e 31 mísseis, foi o segundo maior desde o lançamento da invasão em grande escala em 2022. Os civis mortos são 23, incluindo quatro crianças.

Vatican News

Uma série de ataques mortais atingiu Kiev nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 28 de agosto, matando, segundo relatos, quatro crianças, incluindo um recém-nascido. Pelo menos 10 crianças teriam ficado feridas. As crianças estavam em casa, em suas camas, tentando dormir. Roupas, brinquedos e sapatos ficaram espalhados pela calçada da área residencial atingida no subúrbio de Darnytskyi, na capital da Ucrânia.

Segundo relatos, um jardim de infância também foi danificado, apenas uma semana antes do início do novo ano letivo. Em vez da esperança e da alegria que deveriam acompanhar o início das aulas, as crianças em idade escolar continuam a viver em constante medo, sem saber quando e onde o próximo ataque poderá ocorrer.

Condenações do mundo civilizado a mais este ataque cruel, incluindo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF,que expressou condolências às famílias. "Expressamos nossa mais profunda solidariedade às vítimas e a todos os afetados e reiteramos nosso apelo por um cessar-fogo incondicional e paz para todas as crianças. Mais uma vez, a vida de crianças foi interrompida. Mais uma vez, algumas famílias enfrentarão um luto para o resto da vida. E, mais uma vez, crianças feridas e aquelas expostas a tais horrores precisam agora embarcar em uma longa jornada de recuperação"

O UNICEF, junto com sua rede de parceiros locais, presta assistência às famílias afetadas, inclusive por meio de apoio psicossocial e assistência financeira, para, pelo menos, iniciar o processo de reconstrução para as famílias que perderam tudo. "Os ataques com armas explosivas contra áreas povoadas devem cessar e as vidas das crianças devem ser protegidas".

Nesse meio tempo, com as operações de resgate ainda em andamento, o balanço do número de mortos no ataque com mísseis e drones russos de ontem em Kiev subiu para 23. O anúncio no Telegram é de Tymur Tkachenko, chefe da Administração Militar da capital ucraniana: "Infelizmente, o número de mortos em Kiev subiu para 23", diz a publicação.

*Números atualizados às 7h29 desta sexta-feira, 29