Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Distribuição de refeições no campo de refugiados de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, em 18 de agosto de 2025. Distribuição de refeições no campo de refugiados de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, em 18 de agosto de 2025.  (AFP or licensors)
Mundo

Apelo de rabinos enviado também ao Vaticano: que Israel denuncie a carestia e detenha os colonos

Ao explicar a motivação da carta-apelo, o rabino Yosef Blau (ex-presidente dos 'Religious Zionists of America') declarou que seu apoio a Israel e ao sionismo decorre do seu compromisso com o judaísmo, e "uma lealdade acrítica está contradição com a introspecção fundamental do judaísmo. Quando a religião é usada para justificar a adoração do poder, ela distorce a moralidade de base."

Vatican News

"Um Apelo à clareza moral, à responsabilidade e a uma resposta judaico-ortodoxa diante da crise humanitária em Gaza": esse é o título de uma carta-apelo assinada até o momento por 80 "modernos rabinos ortodoxos internacionais", e que vem ganhando novas adesões.

Ouça e compartilhe

Entre outros, ela é assinada pelo rabino David Rosen, por mais de 30 anos diretor internacional de assuntos religiosos do American Jewish comittee, ex-rabino-chefe da Irlanda e com fortes relações de diálogo com o Vaticano. A este respeito, uma cópia do apelo também foi enviada por Rosen ao setor do Vaticano responsável pelo diálogo com o judaísmo.

 

"A declaração - diz uma nota no site de Rosen - exorta o Estado de Israel a abordar a carestia generalizada em Gaza e a denunciar a violência extremista dos colonos".

A iniciativa é liderada pelo rabino Yosef Blau, ex-presidente dos Religious Zionists of America ("Sionistas Religiosos da América") e por longo tempo conselheiro espiritual (mashgiach ruchani)  no Seminário Teológico Rabino Isaac Elchanan (Riets) da Yeshiva University.

Ao explicar a motivação da iniciativa, o rabino Blau declarou que seu apoio a Israel e ao sionismo decorre do seu compromisso com o judaísmo, "uma lealdade acrítica está contradição com a introspecção fundamental do judaísmo. Quando a religião é usada para justificar a adoração do poder, ela distorce a moralidade de base."

Os signatários, no entanto, enfatizam sua profunda conexão com Israel, descrevendo os judeus ortodoxos como "um dos mais devotos apoiadores de Israel". "Os pecados e crimes do Hamas - diz outro trecho da carta, também publicado na Jewish Telegraphic agency ("Agência Telegráfica Judaica") - não isentam o governo de Israel de sua obrigação de empreender todos os esforços necessários para impedir a caresita em massa", escrevem os rabinos.

Outros signatários incluem o rabino Pinchas Giller, os rabinos-chefes da Polônia, Dinamarca e Noruega, além de rabinos seniores das importantes congregações ortodoxas de Los Angeles e Washington.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
20 agosto 2025, 14:20
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão