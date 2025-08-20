Distribuição de refeições no campo de refugiados de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, em 18 de agosto de 2025. (AFP or licensors)

Ao explicar a motivação da carta-apelo, o rabino Yosef Blau (ex-presidente dos 'Religious Zionists of America') declarou que seu apoio a Israel e ao sionismo decorre do seu compromisso com o judaísmo, e "uma lealdade acrítica está contradição com a introspecção fundamental do judaísmo. Quando a religião é usada para justificar a adoração do poder, ela distorce a moralidade de base."

Vatican News

"Um Apelo à clareza moral, à responsabilidade e a uma resposta judaico-ortodoxa diante da crise humanitária em Gaza": esse é o título de uma carta-apelo assinada até o momento por 80 "modernos rabinos ortodoxos internacionais", e que vem ganhando novas adesões.

Ouça e compartilhe

Entre outros, ela é assinada pelo rabino David Rosen, por mais de 30 anos diretor internacional de assuntos religiosos do American Jewish comittee, ex-rabino-chefe da Irlanda e com fortes relações de diálogo com o Vaticano. A este respeito, uma cópia do apelo também foi enviada por Rosen ao setor do Vaticano responsável pelo diálogo com o judaísmo.

Leia também 20/08/2025 Apelo de rabinos enviado também ao Vaticano: que Israel denuncie a carestia e detenha os colonos Ao explicar a motivação da carta-apelo, o rabino Yosef Blau (ex-presidente dos 'Religious Zionists of America') declarou que seu apoio a Israel e ao sionismo decorre do seu ...

"A declaração - diz uma nota no site de Rosen - exorta o Estado de Israel a abordar a carestia generalizada em Gaza e a denunciar a violência extremista dos colonos".

A iniciativa é liderada pelo rabino Yosef Blau, ex-presidente dos Religious Zionists of America ("Sionistas Religiosos da América") e por longo tempo conselheiro espiritual (mashgiach ruchani) no Seminário Teológico Rabino Isaac Elchanan (Riets) da Yeshiva University.



Ao explicar a motivação da iniciativa, o rabino Blau declarou que seu apoio a Israel e ao sionismo decorre do seu compromisso com o judaísmo, "uma lealdade acrítica está contradição com a introspecção fundamental do judaísmo. Quando a religião é usada para justificar a adoração do poder, ela distorce a moralidade de base."

Os signatários, no entanto, enfatizam sua profunda conexão com Israel, descrevendo os judeus ortodoxos como "um dos mais devotos apoiadores de Israel". "Os pecados e crimes do Hamas - diz outro trecho da carta, também publicado na Jewish Telegraphic agency ("Agência Telegráfica Judaica") - não isentam o governo de Israel de sua obrigação de empreender todos os esforços necessários para impedir a caresita em massa", escrevem os rabinos.

Outros signatários incluem o rabino Pinchas Giller, os rabinos-chefes da Polônia, Dinamarca e Noruega, além de rabinos seniores das importantes congregações ortodoxas de Los Angeles e Washington.