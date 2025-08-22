Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Palestinians wait to receive food from charity kitchen in Khan Younis
Mundo

Pela primeira vez, ONU denuncia fome em Gaza provocada por Israel

Continuam as operações militares israelenses para assumir o controle total da Faixa de Gaza. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou que aprovou definitivamente o plano de ocupação da cidade de Gaza, abrindo caminho para possíveis negociações, mas não antes da derrota total do Hamas. E, pela primeira vez, um relatório da ONU atribui a fome em Gaza ao bloqueio imposto por Israel.

Silvia Giovanrosa – Vatican News

O exército israelense iniciou as operações preliminares para ocupar o território da cidade de Gaza, com as tropas já tendo assumido o controle da periferia da cidade e continuando a avançar. Os bombardeios continuaram durante a noite desta quinta-feira, 21 de agosto, e as forças de defesa israelenses alertaram hospitais e organizações humanitárias no norte da Faixa de Gaza para que organizassem a evacuação. De acordo com fontes da mídia israelense, a operação contra a cidade de Gaza começará precisamente com a evacuação de civis. Em seguida, o exército cercará toda a cidade e começará a ocupá-la gradualmente, atacando também as áreas e bairros onde os soldados ainda não entraram.

Na manhã desta sexta-feira (22/08), o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, também se pronunciou sobre a aprovação do plano de evacuação da cidade de Gaza e, com palavras muito duras, intimou o Hamas a depor as armas e libertar os reféns: "se o Hamas não se render, a cidade de Gaza se transformará em uma Rafah ou Beit Hanoun”, disse ele, citando as duas cidades da Faixa, ao sul e ao norte, respectivamente, destruídas pelos ataques de Israel.

Novo apelo do Pe. Romanelli

O pároco de Gaza postou na manhã desta sexta-feira (22/08) nas redes sociais o que está acontecendo: “a gente continua ouvindo bombardeios sem parar. Alguns mais distantes, outros mais próximos”. O sacerdote também colocou nas suas mensagens fotos dos bombardeios acontecendo na zona sul do bairro de Zeytoun, a uns 500 metros da paróquia. “As necessidades de todo tipo para toda a população civil de Gaza são urgentes”, reitera o Pe. Gabriel Romanelli, que ressalta que até agora não houve nenhuma ordem de evacuação do bairro onde fica a igreja latina.

As últimas declarações de Netanyahu

A derrota do Hamas e a libertação dos reféns são condições indispensáveis para um possível acordo de trégua por parte de Israel. Essa foi a resposta de Netanyahu à última proposta de cessar-fogo elaborada pelo Egito e pelo Catar. O primeiro-ministro também esclareceu, durante uma entrevista à Sky News Australia, que mesmo que o Hamas aceitasse a trégua no último minuto, Israel assumiria o controle da Faixa. “Faremos isso, nunca houve dúvida de que não deixaremos o Hamas lá”, disse ele, acrescentando que a guerra poderia terminar em pouco tempo se o grupo islâmico aceitasse o desarmamento completo e a devolução dos 50 reféns, 20 dos quais se presume ainda estarem vivos.

A ONU denuncia a fome em Gaza

“É um crime de guerra usar a fome como método de guerra”. É o que afirma o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, após a confirmação, pela primeira vez, da fome em Gaza City e na área circundante, com o relatório do IPC. O sistema global de monitoramento da fome apoiado pela ONU certifica que a fome em Gaza é “inteiramente provocada pelo homem” e que a vida de 132 mil crianças menores de 5 anos está em risco devido à desnutrição. A ONU aponta diretamente o dedo para o bloqueio da ajuda por parte de Israel e reitera: “o tempo do debate e da hesitação já passou; a fome está presente e se espalhando rapidamente”.

A divisão da Cisjordânia

E sobre a decisão do governo israelense de abrir novos assentamentos na Cisjordânia pesa a declaração de 21 países, entre os quais Grã-Bretanha, França, Austrália, Canadá e também a Itália, que pedem sua “revogação imediata”, condenando-a como uma violação inaceitável do direito internacional. A União Europeia também exortou Israel a desistir de levar adiante essa decisão. O governo israelense aprovou definitivamente o projeto de construção de um novo assentamento que dividiria a Cisjordânia em duas partes, ou seja, um dos territórios, juntamente com a Faixa de Gaza, sobre os quais se basearia um eventual Estado palestino. Segundo a comunidade internacional, a divisão da Cisjordânia comprometeria, portanto, a possibilidade futura de uma resolução das hostilidades com a criação de dois Estados independentes.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
22 agosto 2025, 14:38
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão