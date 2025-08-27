Nova meta da Mary’s Meals: refeições para mais de três milhões de crianças

O anúncio oficial será feito no dia 8 de setembro, festa da Natividade da Virgem Maria. O fundador e diretor executivo da instituição, Magnus MacFarlane-Barrow, convidado do Meeting de Rimini, disse à mídia do Vaticano: “sentimos que nossa vocação é estar nas partes do mundo onde as pessoas não têm voz”.

Guglielmo Gallone – Rimini

“Todos os dias, mais de três milhões de crianças recebem uma refeição nas escolas graças ao nosso apoio”: este é o objetivo que Magnus MacFarlane-Barrow, fundador e diretor executivo da Mary’s Meals, quis compartilhar nesta quarta-feira (27/08) em uma entrevista com a mídia do Vaticano. O anúncio oficial, intitulado “More than 3 Million” (Mais de 3 milhões), será feito no dia 8 de setembro, festa da Natividade da Bem-Aventurada Virgem Maria, a quem a obra é dedicada, mas MacFarlane-Barrow quis levá-lo consigo ao Meeting de Rimini como mensagem de esperança e reconciliação capaz de, retomando o título destes dias que hoje chegam ao fim, construir em lugares desertos com tijolos novos.

Uma atividade que dura há mais de vinte anos

“Nunca poderíamos imaginar, quando começamos a fornecer alimentos a uma centena de crianças em 2002, que nosso trabalho cresceria dessa forma incrível”, conta MacFarlane-Barrow, que hoje quer transmitir justamente essa mensagem, “uma mensagem de esperança de que, mesmo neste mundo cheio de problemas, algumas coisas boas podem brotar.

Um simples gesto nosso muda a vida das pessoas, transforma comunidades inteiras”. Tudo isso esteve também no centro do painel “Não basta a justiça, é preciso caridade” do Meeting de Rimini, no qual MacFarlane Barrow dialogou com Lord John Bird, membro da Câmara dos Lordes, e com Marco Piuri, presidente da Fundação Banco Alimentare ETS.

Construir em locais desertos com tijolos novos

A Mary’s Meals faz isso principalmente em locais aparentemente desertos, ou seja, em áreas do mundo que a atualidade e a política internacional parecem cada vez mais subestimar, mas que, na realidade, são parte fundamental da “terceira guerra mundial em pedaços” de que falaram tanto o Papa Francisco quanto o Papa Leão.

Na África, o crescimento da organização foi significativo no Malaui e na Zâmbia, onde o número de crianças atendidas ultrapassou 1,3 milhão e 600 mil, respectivamente, apesar da seca, das enchentes e das dificuldades econômicas. Na Etiópia, na região de Tigray marcada pela guerra, os beneficiários passaram de 30 mil para mais de 245 mil em menos de dois anos. Também no Haiti, em plena violência e instabilidade política ligada especialmente à presença de gangues, hoje são mais de 196.000 menores que recebem uma refeição diária na escola. O resultado é que, este ano, em comparação com 2024, houve um aumento excepcional de cerca de 800 mil crianças apoiadas. Atualmente, há 71 milhões de crianças em idade escolar que não frequentam a escola – um número superior ao total de matriculados no ensino fundamental no Reino Unido, na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá –, mas pesquisas mostram que programas eficazes de alimentação escolar são um poderoso incentivo à frequência.

Entrevista em inglês

As maiores satisfações

A força do projeto reside precisamente na sua simplicidade: uma refeição segura e nutritiva no local de educação, capaz de incentivar a frequência escolar e oferecer às crianças novas oportunidades para o futuro. No entanto, é precisamente aqui que, lembra MacFarlane-Barrow, se escondem as maiores satisfações: “sentimo-nos chamados a estar nas partes do mundo onde as pessoas não têm voz. Queremos caminhar ao lado dessas comunidades por anos, especialmente se nossa mídia se esquecer delas. Uma refeição em uma escola pode fazer com que se pense no futuro de uma maneira diferente. E o aspecto ainda mais bonito é caminhar ao lado dos jovens, de sua criatividade, de sua fé”.

8 de setembro, um dia feliz

Seguindo esse espírito, Magnus MacFarlane-Barrow conclui contando-nos por que o anúncio oficial será feito no próximo dia 8 de setembro. “Escolhemos esse dia porque queremos oferecer esse presente a Maria, Mãe de Jesus. O Mary’s Meals é dela e queremos celebrar assim o seu aniversário: será um dia feliz”.