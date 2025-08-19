Morre Graziano Motta aos 96 anos, um colaborador histórico da Rádio Vaticano

Jornalista de longa data, faleceu serenamente na manhã desta terça-feira (19/08), em Roma. Durante muitos anos, ofereceu aos ouvintes da Rádio do Papa, análises e crônicas, sobretudo sobre o Oriente Médio, região que conhecia profundamente. Padre Lombardi: um profissional apaixonado pelo trabalho, rico em ideias e iniciativas.

Adriana Masotti e Giancarlo La Vella – Vatican News

Recordar Graziano Motta é fácil e difícil ao mesmo tempo. Fácil porque era um “portador saudável” de humanidade e entusiasmo pelo seu trabalho de jornalista – sentimentos que conseguia transmitir a quem quer que falasse com ele, incluindo o amor pela Sicília, sua terra natal, nunca esquecida apesar dos muitos anos passados longe, no exterior. Ao mesmo tempo, falar dele é difícil, porque é praticamente impossível resumir em poucas linhas a sua atividade de comunicador.

Jornalista, sim, mas também escritor, analista, conferencista, crítico musical e muito mais. Ele era dotado de uma cultura multifacetada, adquirida tanto por meio de um estudo cuidadoso quanto pelas inúmeras experiências vividas como correspondente da Ansa (agência italiana de notícias) em várias regiões da Europa: os Balcãs, o Líbano e depois a Terra Santa, em anos dolorosos para essas regiões, assim como está acontecendo hoje. Mas esses são apenas alguns dos seus compromissos dos quais ele tirou inspiração para as informações produzidas para a Rádio Vaticano, com reportagens diárias nas várias edições dos noticiários radiofônicos. Ele também colaborou com o jornal italiano “Avvenire” e o jornal vaticano L'Osservatore Romano. Mas, acima de tudo, Graziano Motta era um homem de profunda fé, uma identidade que dava um valor e um significado especiais às suas narrativas de lugares onde a dor era palpável e a dignidade humana era ferida pela violência e pela guerra.

Do Jubileu do ano 2000 ao Ano Paulino

Entre seus últimos compromissos, lembramos o do Grande Jubileu do Ano 2000. Naquela ocasião, enquanto Motta já estava há anos a serviço da comunicação do Patriarcado Latino de Jerusalém, o diretor da Rádio Vaticano, Pe. Federico Lombardi, pediu-lhe que organizasse e dirigisse um escritório de correspondência diária, com redatores de sete idiomas. De volta à Itália, em 2007, ele foi chamado pelo então arcipreste da Basílica de São Paulo Fora dos Muros, o cardeal Andrea di Montezemolo, para assumir o cargo de responsável pela comunicação do Ano Paulino. Então, de 2011 a 2014, no Vaticano, ele cuidou da comunicação do Grande Magistério da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém e restaurou a revista Annales como codiretor.

Padre Lombardi: voz clara e apaixonada

“Suas correspondências, tanto do ponto de vista da situação política e social quanto do ponto de vista dos eventos eclesiais, eram sempre muito ricas e transmitidas no rádio com uma voz extremamente clara e apaixonada. Percebia-se que era um jornalista verdadeiramente apaixonado pelo seu ofício, interessado no que falava e também animado por uma fé muito profunda”. O Pe. Federico Lombardi, ao microfone de Luca Collodi, recorda com carinho os anos de trabalho partilhados com Graziano Motta. “Para nós, ele continua a ser um amigo, uma pessoa que sempre que ouvíamos nos instilava entusiasmo, rico em ideias e iniciativas”.

Durante o Jubileu do ano 2000, conta o Pe. Lombardi, “foi ele quem teve a ideia de constituir uma redação internacional em Jerusalém com vários colaboradores que nos enviam diariamente artigos em várias línguas para viver o Jubileu também no polo de Jerusalém. Nós o lembramos com carinho, com grande estima profissional e também com grande serenidade cristã, porque uma pessoa com essa vivacidade de fé, certamente podemos lembrá-la com grande serenidade também nesta separação”.

Entre fé e profissão

A paixão pela verdade e pelo seu trabalho e o amor pela Igreja caracterizaram a longa vida de Graziano, mas também o amor pela beleza da natureza que em Fregene, no litoral romano, seu refúgio nos últimos anos, o cercava constantemente. Ele possuía uma memória prodigiosa, lembrava-se perfeitamente de datas e nomes de eventos e pessoas que conheceu.

Um dos momentos que ele mais gostava de contar - e suas histórias eram muitas - era sua subida de Belgrado a Medjugorje, localidade até então desconhecida, assim que se espalhou a notícia de que algo especial estava acontecendo lá. “Fui o primeiro jornalista a chegar lá”, enfatizava com orgulho. Ele também se orgulhava de sua contribuição para a primeira transmissão da televisão pública italiana em 1954, para a qual escreveu um texto. Ele também escreveu livros como “Verità e beffe del secolo passato” (Verdades e zombarias do século passado), uma espécie de autobiografia, e “Il sogno dell'ecumenismo” (O sonho do ecumenismo), em memória do cardeal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, seu grande amigo.

Nos últimos tempos, ele costumava confidenciar aos amigos que estava “pronto para encontrar o Senhor”. Ele sentia o valor da comunidade, da partilha, da participação em eventos civis e religiosos, inclusive em sua região, e vivia cada encontro com os outros com alegria e gratidão. Ele estava pronto para aprender com todos, sempre dava algo de si mesmo a todos, recorrendo à delicadeza de sua experiência, cultura e humanidade.