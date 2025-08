Alarme de Save the Children: crianças são as primeiras vítimas das monções na Ásia

As mudanças climáticas estão afetando duramente a região, agravando crises humanitárias já existentes. A organização internacional para a proteção da infância pede aos governos um compromisso imediato e coordenado para reduzir as emissões e financiar ações de adaptação eficazes.

Sara Costantini - Vatican News

As inundações formadas por monções e as condições meteorológicas extremas que afetaram vários países da Ásia causaram a morte de mais de 130 crianças e danificaram gravemente as poucas infraestruturas destinadas à infância. O alerta foi dado por Save the Children, que denuncia como a estação das monções, antecipada e intensificada pelas mudanças climáticas, está afetando duramente várias áreas da China, Paquistão, Tailândia, Laos e Filipinas.

Escolas destruídas, famílias desabrigadas e crianças forçadas a se refugiar em centros de evacuação são apenas algumas das emergências comuns. Nas Filipinas, mais de 1.350 salas de aula foram completamente destruídas, enquanto mais de 200 instituições de ensino estão sendo utilizadas como abrigos de emergência. Situações semelhantes também ocorrem na Tailândia, Paquistão e Bangladesh, onde muitas escolas foram transformadas em centros de acolhimento para desabrigados.

Emergência climática e crianças: uma injustiça global

“Nosso clima está mudando rapidamente e prejudicando aqueles que são menos responsáveis por isso: as crianças. Isso é uma injustiça global”, afirmou Arshad Malik, diretor de Save the Children International para a Ásia. As palavras de Malik chegam em um momento em que dados cada vez mais alarmantes confirmam a ligação entre as mudanças climáticas e o aumento de fenômenos meteorológicos extremos. A Organização Meteorológica Mundial relata que os últimos 10 anos foram os mais quentes já registrados, enquanto um estudo recente de Save the Children e da Vrije Universiteit Brussel destaca que a diferença entre um aumento global de temperatura de 1,5 °C e 2,7 °C pode expor 38 milhões de crianças nascidas em 2020 a ondas de calor sem precedentes.

Intervenções humanitárias em andamento

Nos países mais afetados, Save the Children já está em ação: no Nepal, fornece água potável a 500 famílias afetadas pela seca; em Bangladesh, distribui kits de higiene e assistência econômica; nas Filipinas, leva kits de socorro a centenas de famílias deslocadas. Mas, alerta a organização, essas intervenções não são suficientes: “é preciso agir imediatamente para proteger as gerações futuras e limitar os efeitos da crise climática”.

Apelo aos governos e à comunidade internacional

Save the Children pede aos governos e à comunidade internacional que aumentem o financiamento para a adaptação climática e eliminem gradualmente o uso e os subsídios aos combustíveis fósseis, uma das principais causas do aumento das temperaturas globais. “As inundações monçônicas na Ásia são um evento cíclico, mas sua magnitude e intensidade este ano são um sinal de alarme para todos”, acrescentou Malik: “ainda temos tempo para mudar de rumo, mas é necessário um compromisso coletivo e imediato”.