"A coragem do perdão" por Diane Foley, que perdeu o filho jornalista, brutalmente assassinado

A mãe de James Wright Foley, jornalista freelancer americano sequestrado no norte da Síria em 2012 e brutalmente assassinado pelo Isis há 11 anos, trouxe o testemunho de sofrimento vivido com o filho, difícil de esquecer. A sua história foi contada pelo escritor Colum McCann, que dedicou um livro ao caso.

Silvia Guidi - Vatican News

O diário de uma dor — perder um filho é uma dor tão imensa e radicalmente contra a natureza que não há um termo em nenhuma língua para defini-la — com um final surpreendente, impossível de prever: uma mãe que pede para conhecer o assassino do seu filho e pede insistentemente a Deus a força para vê-lo não apenas como um monstro a ser odiado com todas as suas forças, mas como um ser humano.

A esse vertiginoso e milagroso “evento de graça”, como o definiu o escritor Colum McCann, foi dedicado um painel do Meeting 2025 de terça-feira (26/08), intitulado A coragem do perdão. Uma mãe, apresentado e moderado pelo jornalista Alessandro Banfi.

Diane Foley no Meeting 2025 de Rimini, o tradicional encontro da amizade entre os povos

Uma história que ainda fala no presente

Entre os palestrantes, Diane Foley, mãe de James Wright Foley, jornalista freelancer americano sequestrado no norte da Síria em 2012 e brutalmente assassinado pelo Isis em 19 de agosto, há 11 anos, ao final de um sequestro que durou 24 longos meses. Meses feitos de meias verdades, de notícias fragmentadas e contraditórias, de promessas de solidariedade e ajuda rapidamente atoladas na indiferença de comunicados oficiais cada vez mais formais e cada vez menos substanciais, de frases feitas, de esperanças frustradas, de negociações com os sequestradores nunca realmente iniciadas, ou talvez concluídas muito cedo, ou de forma “distraidamente” errada.

Ao lado de Diane Foley, o escritor americano de origem irlandesa Colum McCann, muito querido pelo povo do Meeting 2025, ajudou a mãe de Jim a contar sua história da maneira mais sucinta e essencial possível (e por isso mesmo comovente). Uma história profundamente pessoal, profundamente sua, mas também da sua família (Diane tem outros quatro filhos) e do seu filho Jim que, de certa forma, continua a falar no presente.

Diane confessa frequentemente, com uma certeza serenamente inabalável, que sente Jim constantemente presente ao seu lado, embora “de forma diferente”, porque já na dimensão misteriosa do Eterno. Ela repete frequentemente que sente o abraço e a força do Espírito Santo sustentando-a por dentro, quando tudo em si se rebela contra o ritmo que a vida exige. Quando um gigantesco “não” surge do mais profundo de si mesmo, seria fácil ceder à tentação da reação mais imediata, deixar de confiar nas promessas inconcebíveis e desconcertantes de Deus.

Durante o encontro que aconteceu na noite de terça-feira passada no Meeting de Rimini, trechos do livro Uma mãe, de Colum McCann (Feltrinelli, 2024), lidos com sobriedade e doçura pelo ator Giampiero Bartolini, ajudaram os espectadores a conhecer Diane e o que sua tenacidade e sua obstinada e tenaz confiança na vida geraram nestes anos: a Foley Foundation, que luta pela segurança e proteção do trabalho dos jornalistas.

O boletim dos mortos em campo

Não por acaso, Alessandro Banfi, ao apresentar o encontro, lembrou os cinco repórteres (entre eles uma jovem mãe) mortos em Gaza em um bombardeio no dia anterior. Todos os anos, centenas de jornalistas são assassinados em todo o mundo porque o lado brutal do poder — de todas as cores e orientações políticas — não tolera testemunhas, não suporta ser observado e denunciado por aqueles que aceitaram a tarefa de ser os olhos e a voz daqueles que não têm mais visão nem voz. O boletim dos mortos em campo é atualizado todos os dias, com a triste e monótona contabilidade das vítimas: repórteres mortos no México, na Colômbia e naquele matadouro que antes chamávamos de Faixa de Gaza.

A hora de se curar

Diane não esquece nem minimiza sua dor, nem durante seu testemunho no Meeting, nem no livro que conta seu sofrimento e história. É difícil esquecer, em uma das páginas mais bonitas do livro, a imagem dessa mãe americana corajosa, pragmática, decidida a não se deixar levar pela maré de dor, ajoelhada em seu quarto após uma noite sem dormir devido à tensão e ao medo de não conseguir, na madrugada do dia marcado para a entrevista com o homem que brutalmente tirou a vida de seu filho. Uma mãe que implora a Deus por uma força literalmente não humana, enormemente superior a qualquer tentativa humana.

“Eu sou sua mãe e a morte que você lhe infligiu não o define” é o mantra mental que ajuda Diane a manter-se concentrada em seu objetivo interior, uma vez diante de Alexanda Kotey, o assassino do seu filho. Sentada diante dele, “ela apoia as mãos na mesa — escreve McCann — as algemas tilintam. Ele move os pés, e as algemas de titânio nos tornozelos respondem com um som leve. Pulseiras e algemas”.

Então, o impossível acontece. “As lágrimas foram uma dádiva. Ela se sentiu liberada. Tinha certeza de que, durante todo o tempo, Jim estava sentado ao seu lado, com sua figura alta e desengonçada, olhando Cotey diretamente nos olhos. Pouco antes de sair, ela lhe garantiu que o manteria em suas orações e que ele, talvez, pudesse manter Jim nas dele. Então ela se levantou e se despediu. Sete anos. Era hora de curar”.