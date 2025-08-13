Lampedusa, naufrágio dramático: pelo menos vinte vítimas

Ao largo da ilha siciliana, um barco com cerca de cem migrantes a bordo virou-se, sendo que, até ao momento, há 27 desaparecidos, enquanto a guarda costeira e a guarda financeira resgataram entre 70 e 80 pessoas. As operações de resgate são complexas.

Vatican News

Não é definitivo o balanço que fala de pelo menos 20 mortos no último dramático naufrágio ao largo de Lampedusa, a cerca de 14 milhas a sudoeste da ilha siciliana, quando uma pequena embarcação com 97 pessoas a bordo teria virado após ter embarcado água durante horas.

Segundo as primeiras notícias, os sobreviventes seriam entre 70 e 80, resgatados por lanchas da guarda de finanças e da guarda costeira; 27 estariam desaparecidos. As operações de resgate, muito complexas, ainda estão em andamento. Os corpos das vítimas devem chegar ao porto dentro de algumas horas, enquanto os sobreviventes já teriam sido desembarcados.