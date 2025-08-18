Isabel Capeloa Gil, reitora da Universidade Católica Portuguesa (UCP) nova presidente da SACRU

“As universidades católicas promovam o diálogo, inclusão e solidariedade”. Sua visão: utilizar o enorme poder da pesquisa para servir ao bem comum, fortalecer a missão da Igreja e construir parcerias para enfrentar os desafios mais urgentes do nosso tempo.

Vatican News

Isabel Capeloa Gil, reitora da Universidade Católica Portuguesa (UCP), foi eleita nova presidente da Strategic Alliance of Catholic Research Universities (SACRU), rede global de nove universidades católicas. Ao iniciar o seu mandato para o triênio 2025-2028, descreve a SACRU como “uma rede de conhecimento única, que une a investigação mais avançada aos valores e à missão católica”.

“A pesquisa é uma força extraordinária que as nove universidades da SACRU se comprometem a utilizar para educar e servir o bem comum”, afirma Isabel Capeloa Gil. “Hoje, mais do que nunca, as universidades católicas são cruciais para levar adiante a missão da Igreja, promovendo o diálogo, a inclusão e a solidariedade”.

Isabel Capeloa Gil é professora catedrática de Estudos Culturais e reitora da Universidade Católica Portuguesa. Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade de Lisboa, obteve o doutorado em Língua e Cultura Alemã pela UCP. Ensinou como professora visitante em várias universidades internacionais (na Alemanha, Reino Unido, Irlanda, Itália, Brasil e Estados Unidos), é Honorary Fellow da School of Advanced Studies da University of London e desempenhou o cargo de Decana da Faculdade de Ciências Humanas da UCP. É fundadora do Lisbon Consortium e do Centro de Investigação em Comunicação e Cultura.

A SACRU desempenha um papel de destaque na comunidade acadêmica católica internacional, com vários reitores que são representantes em federações de universidades católicas. Elena Beccalli, reitora da Universidade Católica do Sagrado Coração - sede do Secretariado da SACRU - é vice-presidente da Federação Internacional das Universidades Católicas (FIUC) e presidente da Federação Europeia das Universidades Católicas (FUCE). Outro representante é o padre Anderson Antonio Pedroso SJ, reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, presidente da Organização das Universidades Católicas da América Latina e do Caribe (ODUCAL) para o triênio 2025-2028 e membro do Conselho da FIUC.

Com a nova presidente e a recente ampliação para a Pontifícia Universidade Xaveriana, a SACRU reúne hoje nove universidades de quatro continentes, mais de 250 mil estudantes, quase 20 mil professores e pesquisadores, e um compromisso comum de colocar a ciência a serviço do bem comum. Ao longo dos anos, essa missão se concretizou em projetos e colaborações com “stakeholders” externos.

Por exemplo, em colaboração com a FAO - a agência da ONU líder na luta contra a fome - a SACRU coorganizou o workshop “One Health Approaches: On the Boundary between Research and Policies” (Abordagens One Health: Na Fronteira entre Pesquisa e Políticas) nos dias 26 e 27 de novembro de 2024 na sede da FAO em Roma. O evento reuniu pesquisadores, formuladores de políticas e partes interessadas para fortalecer o vínculo entre pesquisa e políticas públicas no âmbito da abordagem One Health. Vinte palestrantes, incluindo oito provenientes de universidades SACRU, ofereceram perspectivas multidisciplinares sobre a integração da saúde humana, animal e ambiental.

A SACRU também colabora com o Dicastério para a Cultura e a Educação em projetos como o UNI_TED, que visa fortalecer a universalidade da Igreja promovendo laços mais estreitos entre instituições educacionais católicas, e a Autumn School “The Freedom of Academic Research”, que será realizada no campus romano da Australian Catholic University de 27 de outubro a 2 de novembro de 2025. A iniciativa, organizada em conjunto com o Jubileu do Mundo da Educação, abordará os desafios e oportunidades para os pesquisadores no contexto de quadros normativos em evolução, estruturas de financiamento e considerações éticas.