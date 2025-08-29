Smotrich pede anexação de Gaza. O PMA: estamos em um ponto de ruptura

Segundo o ministro das Finanças israelense, o Hamas deve libertar todos os reféns, do contrário, Israel terá que anexar uma parte do território a cada semana. O Programa Mundial de Alimentos (PMA) pede a abertura de 200 pontos de distribuição de alimentos para combater a desnutrição. O cardeal Pizzaballa lembra que as crianças de Gaza não têm permissão para ir à escola

Ouça e compartilhe

Vatican News

Pela enésima vez, dezenas de mortos em bombardeios em Gaza. Enquanto isso, o ministro das Finanças israelense, Smotrich, instou o governo a começar a anexar partes da Faixa de Gaza caso o Hamas mantenha sua recusa em depor as armas.

Para Smotrich, o Hamas deve se render incondicionalmente

Smotrich apresentou seu plano para "vencer Gaza até o final do ano". O Hamas receberia um ultimato para se render, desarmar e libertar os reféns ainda mantidos em Gaza. Se o Hamas se recusar, afirma o ministro, Israel anexará uma parte do território a cada semana durante quatro semanas, colocando a maior parte da Faixa sob total controle israelense.

PMA: estamos em um ponto de ruptura em Gaza

Leia também 29/08/2025 Cristãos, muçulmanos e judeus pela paz: “é preciso conter o ódio" De Roma, um apelo que ressoa sobretudo no Oriente Médio, palco de conflitos e tensões, com a proposta de um encontro entre bispos, rabinos e imãs na Itália que seja “direto, não ...

Enquanto isso, a emergência humanitária continua, e o abastecimento permanece complexo e frequentemente impedido. "Entre quarta e terça-feira desta semana - disse um porta-voz da ONU -, das 89 tentativas de coordenação de movimentos com as autoridades israelenses em toda a Faixa de Gaza, apenas 59% foram facilitadas. O Programa Mundial de Alimentos acrescenta que Gaza atingiu um ponto de ruptura e pede a abertura de 200 pontos de distribuição de alimentos. "Conheci crianças morrendo de fome enquanto recebiam tratamento para desnutrição grave e vi fotos delas quando estavam saudáveis. Elas estão irreconhecíveis", disse a diretora da agência da ONU, Cindy McCain. McCain viajou para Deir el-Balah, onde visitou uma clínica que mantém em vida crianças desnutridas e se encontrou com mães deslocadas que falaram de sua luta diária para sobreviver. Ela também viajou para Khan Younis e enfatizou: "É urgente criar as condições adequadas para ajudar os mais vulneráveis ​​e salvar vidas."

Cardeal Pizzaballa, crianças em Gaza não podem ir à escola

Leia também 28/08/2025 Gaza: no Hospital Al-Ahli Arab “obrigados a decidir quem viverá ou morrerá” No único hospital cristão da Faixa de Gaza falta tudo: desde medicamentos até terapia intensiva. O testemunho do diretor médico, Maher Ayyad: “às vezes somos obrigados a dar alta ...

O cardeal Pierbattista Pizzaballa escreveu aos padres, religiosos, diretores, professores e secretários-gerais das escolas cristãs na Terra Santa, por ocasião da abertura do ano letivo, ressaltando: "Pelo terceiro ano consecutivo, as crianças de Gaza foram privadas do direito à educação por causa da guerra. Suas escolas foram destruídas, suas salas de aula foram fechadas. Nós as mantemos em nossas orações, implorando que a paz prevaleça em breve para que possam retornar às suas carteiras e recuperar sua infância." Nossas escolas são chamadas a permanecer casas de aprendizagem, de encontro e de diálogo, campos que semeiam a paz, salvaguardam a dignidade e abrem as portas do futuro a cada aluno, independentemente da sua origem. A todos os nossos estudantes, digo: façam deste ano uma oportunidade para crescer em conhecimento e fé, para forjar seu caráter por meio da perseverança e do comprometimento."

Pelo menos 40 palestinos mortos no alvorecer

Leia também 27/08/2025 CEI: solidariedade e apoio aos Patriarcas latino e greco-ortodoxo de Jerusalém "Unimos nossas vozes às do Papa Leão XIV e dos Patriarcas de Jerusalém para invocar o dom da paz e pedir com determinação à comunidade internacional que intervenha prontamente para ...

Os combates continuam. Pelo menos 40 palestinos foram mortos em ataques israelenses na madrugada em Gaza, cinco deles na área de al-Mawasi, uma chamada "zona humanitária segura" designada por Israel, no sul da Faixa de Gaza. A Wafa e a Al Jazeera noticiaram isso. Mais cinco palestinos foram mortos e vários outros ficaram feridos após uma casa ser atingida no bairro de Tel al-Hawa, a sudoeste da Cidade de Gaza. Na área de Sudaniya, a noroeste da Cidade de Gaza, quatro palestinos foram mortos e outros ficaram feridos quando forças israelenses atacaram uma tenda que abrigava famílias deslocadas. E, de acordo com o exército israelense, a "pausa tática local na atividade militar (para distribuição de ajuda) não se aplicará à área da Cidade de Gaza, que constitui uma zona de combate perigosa". Na quinta-feira, houve tiroteio e combates a menos de 700 metros da Paróquia da Sagrada Família.