Colômbia, morre o senador Uribe vítima de um atentado

Miguel Uribe Turbay, candidato à presidência da Colômbia, estava em terapia intensiva desde junho passado. Muitas mensagens de condolências. O secretário de Estado dos EUA, Rubio, pede justiça e expressa solidariedade à família.

Vatican News

O senador Uribe Turbay, 39 anos, foi vítima de um atentado em 7 de junho, em Bogotá, durante um comício eleitoral, sofrendo ferimentos à bala na cabeça e em uma perna. Após o atentado, ele foi submetido a uma cirurgia de emergência e permaneceu internado na unidade de terapia intensiva até sua morte. Um adolescente foi preso no local do ataque e, desde então, as autoridades detiveram várias outras pessoas. O incidente levantou novas preocupações sobre a violência política na Colômbia.

O luto dos políticos colombianos

Os ex-presidentes Álvaro Uribe e Iván Duque foram alguns dos primeiros a publicar mensagens em memória de Miguel Uribe Turbay. “O terrorismo nos roubou uma promessa da Colômbia e um líder íntegro e transparente”, escreveu Duque (presidente de 2018 a 2022), segundo o qual a melhor homenagem que os colombianos podem prestar “é honrar seu legado, com unidade de propósitos e patriotismo pleno”. “O mal destrói tudo, eles mataram a esperança. Que a luta de Miguel seja a luz que ilumina o caminho correto da Colômbia”, escreveu Álvaro Uribe (2002-2012).

Uma longa agonia

Nascido em 1986, Miguel Uribe Turbay morreu no hospital Fundação Santa Fé, em Bogotá, onde estava internado. O autor do atentado, um rapaz com menos de 15 anos, foi detido após um tiroteio com a escolta do senador. No hospital, Uribe Turbay foi submetido a um procedimento neurocirúrgico e vascular e a uma cirurgia na coxa esquerda, mas os boletins médicos sempre descreveram seu quadro como “crítico”. No último, divulgado em 9 de agosto, foi relatado que Uribe havia sofrido um episódio de hemorragia no sistema nervoso central, que exigiu uma nova cirurgia de emergência.

Investigações ainda em andamento

De acordo com os investigadores, pelo menos dez pessoas estariam envolvidas no atentado, mas até o momento sete pessoas foram presas, sendo três menores de idade. Quanto aos mandantes, foram levantadas várias hipóteses, mas nenhuma delas levou a uma acusação formal. Miguel Uribe Turbay era filho de Diana Turbay, uma conhecida jornalista sequestrada em 1991 pelo narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria e morta durante as operações para o pagamento do seu resgate.