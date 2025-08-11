Busca

O primeiro-ministro israelense Netanyahu durante a coletiva de imprensa O primeiro-ministro israelense Netanyahu durante a coletiva de imprensa  (ABIR SULTAN)
Mundo

Alarme ONU após as declarações de Netanyahu: 5 jornalistas mortos em Gaza

O objetivo não é ocupar a Faixa, mas libertá-la do Hamas. Estas foram as palavras do primeiro-ministro israelense Netanyahu durante uma coletiva de imprensa para a mídia estrangeira. “É mais uma escalada perigosa”, denunciou a ONU. Em Gaza, cinco pessoas da equipe da Al Jazeera foram mortas em um ataque aéreo israelense.

Marina Tomarro – Vatican News

Israel não para com o plano de ataque a Gaza, apesar das críticas internacionais. “Ainda há milhares de terroristas, o objetivo não é ocupar a Faixa, mas libertá-la do Hamas”, explicou o primeiro-ministro israelense Netanyahu, neste domingo, em uma coletiva de imprensa. Netanyahu ilustrou, em seguida, o plano de Israel em cinco pontos para a operação que havia sido antecipada nos últimos dias. “O calendário que estabelecemos é bastante rápido, é a melhor maneira de acabar com a guerra”, acrescentou o primeiro-ministro, segundo o qual “os únicos que estão morrendo de fome lá são nossos reféns”.

O IDF confirma o ataque a cinco jornalistas da Al Jazeera

Reação imediata da ONU: “é mais uma escalada perigosa”. Na reunião do Conselho de Segurança, Londres e Paris pedem a Israel que “revogue imediatamente” a decisão que não levará a nada além de “exacerbar a catástrofe humanitária em curso”. Enquanto isso, em Gaza, as mortes continuam. A emissora Al Jazeera anunciou que cinco de seus jornalistas, dois correspondentes e três cinegrafistas, foram mortos durante um ataque israelense em Gaza. O exército israelense confirmou o ataque nas redes sociais, afirmando ter atingido Al-Sharif, definido como “um terrorista que se passava por jornalista”. Segundo o exército, Anas Al-Sharif era chefe de uma célula terrorista do Hamas e responsável por ataques com mísseis contra civis israelenses e tropas do IDF. O jornalista era um dos rostos mais conhecidos da emissora, atuando em Gaza, e fornecia reportagens diárias com cobertura regular.

Novas vítimas da grave escassez em Gaza

Ao mesmo tempo, a situação humanitária na Faixa de Gaza é cada vez mais trágica. O Ministério da Saúde de Gaza afirmou que, nas últimas 24 horas, os hospitais do enclave palestino registraram cinco novas mortes por fome e desnutrição, incluindo duas crianças. Hoje, uma delegação do movimento islâmico palestino Hamas deve viajar ao Egito para tentar retomar as negociações interrompidas entre o movimento e a parte egípcia com o objetivo de alcançar um cessar-fogo.

Assuntos
11 agosto 2025, 15:06
