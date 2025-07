Terra Santa: de Taybeh, um apelo em favor da paz

Os líderes das Igrejas cristãs da Terra Santa expressaram sua solidariedade aos habitantes do vilarejo cristão na Cisjordânia: há semanas eles vivem em uma situação de gravíssima dificuldade devido aos contínuos ataques de colonos judeus que querem tomar casas e terras na região

Ibrahim Faltas - Jerusalém

Taybeh significa "bom" em árabe. Mas nada de bom aconteceu recentemente no vilarejo palestino, habitado inteiramente por cristãos. Na segunda-feira, 14 de julho, os líderes das Igrejas cristãs da Terra Santa, juntamente com embaixadores e cônsules, expressaram sua proximidade e solidariedade aos moradores e aos sacerdotes de Taybeh, que há semanas enfrentam terríveis dificuldades devido aos constantes ataques de centenas de colonos judeus que buscam violentamente tomar suas casas e terras. Os moradores de Taybeh somam aproximadamente 1.500 pessoas e pertencem a várias denominações cristãs: latina, greco-ortodoxa e melquita. Na manhã desta terça-feira, todos estavam presentes, incluindo religiosos e moradores de vilarejos vizinhos, e apreciaram muito a proximidade fraterna daqueles que compreendem seu sofrimento. Vindo da estrada ao norte de Jerusalém, Taybeh apresenta um perfil familiar e acolhedor: os campanários das três igrejas cristãs se destacam sobre o vilarejo, zelando por uma comunidade pacífica e unida. O medo, o sofrimento e a tensão das últimas semanas foram sentidos diretamente pela população — adultos, idosos e crianças. Pessoas perderam a vida na região e muitas outras ficaram feridas. Pessoas foram expulsas de suas casas, muitos prédios foram demolidos e muitos terrenos foram incendiados. São ataques covardes contra pessoas desarmadas que, por centenas de anos, permaneceram fiéis à religião de seus pais, em uma terra que ainda preserva as tradições da época de Jesus. Nem uma única palavra de vingança ou ódio foi ouvida, mas apenas o apelo urgente por ajuda para proteger suas vidas em paz em sua terra.

Uma terra ferida

A Terra Santa sofre por cada um de seus habitantes, por cada pedaço de terra violado, pela violência que a fere. Em Gaza, o massacre continua, pessoas morrem em filas, sofrendo a humilhação de mendigar por comida, e crianças morrem ao se aproximarem da "irmã água", que é apoio, refrigério e vida para todos. Na Cisjordânia, e particularmente em Belém, a vida cotidiana é desafiadora, e os cristãos locais são forçados a deixar sua terra natal em busca de segurança e trabalho no exterior. Eles gostariam de permanecer em suas casas e defender sua identidade como povo e sua fé, mas a constante intimidação e os ataques dos colonos, que operam sem serem perturbados, e as crescentes restrições à liberdade de movimento impedem isso. O recente massacre da Igreja em Damasco e o que está acontecendo em Taybeh e na Cisjordânia, no entanto, não fazem parte do que pretendem retratar como uma guerra religiosa. Certamente dói ver lugares sagrados ofendidos e ultrajados pela violência, mas acima de tudo, devemos defender e proteger a vida de seres humanos inocentes e indefesos.

A gravidade do que está acontecendo na Terra Santa está bem documentada; imagens e notícias são chocantes e ultrajantes. Todos esperávamos dos últimos encontros das últimas semanas, uma solução para o absurdo da situação na Terra Santa e infelizmente, ela não chegou. As organizações internacionais são incapazes de conter os crescentes boletins de guerra que denunciam a derrota da humanidade. A comunidade internacional, seduzida pelo egoísmo e pela hipocrisia dos indivíduos, carece de responsabilidade. As negociações de paz alternam-se entre esperança e decepção: aqueles que falam de um cessar-fogo devem fazê-lo com responsabilidade e consciência, concentrando-se em apagar o fogo para evitar mais sofrimento para aqueles que já sofreram demais. Que cessem a fome e a sede, que cessem as tentativas de "concentrar" um povo em uma pequena parte de sua terra.

Um vilarejo aberto e acolhedor

Taybeh, como mencionado, significa bom em árabe. Do último vilarejo inteiramente habitado por cristãos, portanto, vem uma mensagem igualmente boa: unidade e paz para todos os habitantes da Terra Santa. Os cristãos, minoria na terra de Cristo, espalham as promessas do Redentor há dois mil anos. A pequena vila de Taybeh não se isolou; permaneceu aberta, acolhedora e unida na esperança de uma coexistência pacífica na terra do Príncipe da Paz.