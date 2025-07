Jovens da República Centro-Africana, artífices do seu futuro

No país africano, os projetos da Fundação Magis dedicam-se à formação integral de estudantes universitários e das pessoas vulneráveis, especialmente meninas. Sabrina Atturo: entre pobreza e insegurança, os jovens sonham com uma vida "livre e sem medo", com foco nos estudos e na "independência econômica".

Giada Aquilino – Vatican News

Uma vida “livre e sem medo”, em que se possa ser “o artífice do próprio futuro”, com foco na “educação” e na “independência econômica”. Este é o sonho dos jovens da República Centro-Africana, ao lado dos quais a Fundação Magis, obra missionária da província euro-mediterrânica dos Jesuítas, trabalha há algum tempo, colaborando em Bangui com o Centro Universitário Católico.

O projeto, apoiado por doações e também financiado pelo CEI com os fundos do 8xmille, porcentagem do imposto fixo que os cidadãos destinam à Igreja Católica, dedica-se à formação integral de jovens universitários e das pessoas vulneráveis, especialmente as meninas. “A Magis trabalha há mais de cinco anos em prol dos jovens da República Centro-Africana e, antes disso, junto com o Serviço Jesuíta para os refugiados, também esteve com os refugiados, durante os confrontos entre 2013 e 2015, particularmente na área de Bambari, sempre realizando um trabalho para reconstruir a sociedade civil”, lembra Sabrina Atturo, agente humanitária internacional dos Jesuítas e responsável pelo projeto no país africano.

Faz-se referência ao conflito que eclodiu em 2013, com confrontos sangrentos entre as milícias Seleka e os grupos anti-Balaka que desencadearam um ciclo de violência apenas parcialmente acalmado por um acordo de paz assinado em 2019: a República Centro-Africana ainda vive uma situação extremamente frágil, marcada pela instabilidade e insegurança, num momento de crescente tensão tendo em vista as eleições municipais de agosto e as eleições legislativas e presidenciais de dezembro, com o presidente Faustin Archange Touadéra buscando um terceiro mandato, permitido pela nova Constituição aprovada em 2023 com um referendo boicotado pelos principais partidos da oposição e numerosas organizações da sociedade civil.

Áreas controladas por grupos armados

"Há um período de impasse agora, não há grandes confrontos, embora grupos armados estejam presentes em grandes áreas do território", explica Atturo, relatando, ao mesmo tempo, um "controle generalizado" pela Minusca, a missão das Nações Unidas e das Forças Armadas Centro-Africanas, ao qual se soma "o grupo paramilitar Wagner, que foi o primeiro a se estabelecer" no país como parte de uma presença russa que, explica ela, foi então consolidada com "acordos" políticos, econômicos, comerciais e culturais: "Em Bangui", lembra a agente humanitária, "há um bairro inteiro chamado 'Cité Moscou'".

No entanto, "dentro do país, os jovens têm medo de permanecer nas aldeias, também porque, longe da capital, são frequentemente vítimas de ataques de grupos rebeldes, que saqueiam e perpetuam a violência, especialmente contra as mulheres". Assim, aqueles que estudam, necessariamente, vão para Bangui, também porque na República Centro-Africana "só existe uma universidade, que fica na capital".

Estudo, desenvolvimento e pacificação

"Os jovens vêm de todo o país, alguns deles com dificuldades econômicas: Bangui tornou-se uma cidade cara num país muito pobre, que ocupa o antepenúltimo lugar no Índice de Desenvolvimento Humano da ONU. Estas jovens precisam, portanto, de apoio", observa Atturo, referindo-se a uma realidade "em que mais de metade da população vive com menos de um dólar por dia". Por isso, a Fundação Magis está comprometida em reforçar a educação, envolvendo "800 jovens todos os anos". O Centro Universitário Católico, prossegue, "possui uma grande biblioteca com mais de 3.500 volumes, salas de estudo e internet, para que os jovens possam estudar, concentrar-se e partilhar o seu percurso escolar com os seus coetâneos. O projeto Magis – explica – também oferece cursos específicos de formação profissional, por exemplo, em informática, mecânica, utilização de energia solar, corte e costura". Também procuramos fazer acordos com empresas, para criar estágios e incentivar a entrada no mundo do trabalho, ao mesmo tempo em que promovemos "a formação de liderança, com a ideia de fortalecer as competências dos jovens para que eles possam tornar-se promotores de cooperativas e associações".

A Fundação Magis também contribui para o “desenvolvimento e a pacificação” do país, formando mais de 350 jovens para serem educadores e voluntários da paz, acolhendo o convite do Papa Francisco, durante sua viagem de 2015, a resistir diante das dificuldades que lhes foram lançadas. “Criam-se grupos de diálogo e reconciliação, para reler o conflito, mas também para dar vida a realidades interconfessionais e inter-religiosas que veem na paz a única força motriz para a construção de uma nova República Centro-Africana.”

As meninas mais vulneráveis

O Papa Leão XIV, no Angelus do último domingo, garantiu suas orações pela comunidade do colégio Barthélémy Boganda, em Bangui, em luto pela morte de pelo menos 20 pessoas após a recente explosão de um transformador elétrico, durante as provas finais, o esmagamento que se seguiu entre os presentes. No país, "o sistema educacional continua frágil, muitas escolas foram saqueadas ou destruídas durante a rebelião e, mesmo agora - testemunha a colaboradora do Magis - são lugares ocupados pelos rebeldes. Além disso, as meninas sempre permaneceram um tanto à margem da educação: as famílias, com poucos meios de subsistência, priorizam a educação dos meninos. Algumas são vítimas de abusos e exploração". Em tal realidade, o caminho de "acompanhamento" que o Magis realiza torna-se ainda mais crucial para que cada menina "se torne completamente independente, concentrando-se em atividades geradoras de renda".