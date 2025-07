Prêmio Zayed 2026. Cardeal de Mendonça entre os membros do júri

Para a sétima edição do prêmio internacional, seis membros da comissão julgadora escolherão os premiados. Dentre eles, o prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, o ex-presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a diretora da Unicef, Catherine Russell.

Vatican News

O Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana anunciou nesta segunda-feira, 7 de julho, os novos membros de seu comitê de júri, que irão escolher os vencedores da edição de 2026 deste prêmio internacional e independente, que distingue pessoas e organizações, de todas as origens, em qualquer parte do mundo, que trabalham de forma altruísta e incansável para promover a fraternidade humana e alcançar avanços significativos para a convivência pacífica. O prêmio, no valor de um milhão de dólares, presta homenagem ao falecido xeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, fundador dos Emirados Árabes Unidos, e foi lançado em 2019.

O precioso legado do Papa Francisco

O júri que concederá o Prêmio avaliará indicações de mais de 60 países, abrangendo uma ampla variedade de causas e iniciativas humanitárias, incluindo ação climática, redução da pobreza, desenvolvimento comunitário e acesso à saúde. Entre os seis membros da comissão está o cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério Vaticano para a Cultura e a Educação. Num comunicado, o cardeal lembrou que sua indicação “faz parte do precioso legado do Papa Francisco, que inspirou a criação do prêmio”. “Aceito esta responsabilidade que me foi confiada pelo Papa Francisco e que compartilho com toda a comissão julgadora, ou seja, a de homenagear aqueles que colocam em prática os valores da fraternidade humana. Com espírito de serviço e obediência ao Papa, aguardo com expectativa a análise das indicações e o encontro com as muitas pessoas que estão fazendo a diferença no mundo.”

Modelos de convivência pacífica

Outros membros da comissão são Catherine Russell, diretora executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que destacou como o prêmio promove “os princípios contidos no Documento sobre a Fraternidade Humana, incluindo os direitos e o bem-estar das crianças, e está totalmente alinhado com a missão do UNICEF de proteger os direitos das crianças em todo o mundo”. Há também o ex-presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, para quem “o Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana é uma plataforma para inspirar e mostrar ao mundo diferentes modelos de convivência pacífica e progresso”. Também faz parte da comissão de jurados o ex-presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, que sempre se comprometeu em promover a unidade na África e no mundo.

A serviço da humanidade

A chefe da administração da presidência da República do Uzbequistão, Saida Mirziyoyeva, também escolherá os premiados. "É com humildade que integro esta comissão ilustre de júri, sendo a primeira representante da Ásia Central. "Por fim, o juiz Abdelsalam faz parte do júri. Segundo ele, "este júri, rico na sua diversidade e composto por figuras influentes, representa verdadeiramente a missão global do prêmio".

"Estamos ansiosos para homenagear indivíduos e organizações que servem a humanidade, refletindo o legado humanitário do falecido Xeque Zayed, baseado no apoio incondicional ao próximo. O prêmio continua a contar com o firme apoio de Sua Alteza Xeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente dos Emirados Árabes Unidos e Patrono da Fraternidade Humana", concluiu.